الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تطرح عطاءً لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح

سنابل قمح - (تعبيرية)
سنابل قمح - (تعبيرية)

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح.


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل .

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ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.-(بترا)

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