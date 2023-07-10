الإثنين 10 تموز 2023
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الحكومة تطرح فرصة لإنشاء "مدينة تسلية" على طريق المطار بـ12 مليون دولار

طريق المطار - (أرشيفية)
طريق المطار - (أرشيفية)
طرحت وزارة الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية فرصة لإنشاء "مدينة تسلية وترويح سياحي"، على قطعة أرض بالقرب من متنزه غمدان على طريق المطار.

وبحسب المنصة، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع 12 مليون دولار، وبعائد داخلي متوقع بنسبة 15.2 بالمئة، ومن المتوقع أن يتم بناء هذا المشروع على قطعة أرض بمساحة 54,672.90 متراً مربعاً في موقع متميز على طريق مطار الملكة علياء الدولي وعلى بعد 18 كيلومتراً من المطار و12 كيلو متراً من وسط المدينة.اضافة اعلان

وستقدم المدينة، مجموعة من العروض والأسعار تتناسب ومختلف شرائح المجتمع، ويشمل المشروع متنزهاً عاماً، وعروض طعام ومشروبات، ومحلات تجارية، وألعاباً مائية، وألعاب واقع افتراضي.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير تجربة ترفيهية ممتعة للعائلات، مع تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة، ويقع على قطع تتميز بأنها قابلة للتطوير، ويسهل الوصول إليها، مع توفر الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى تمتعها بتضاريس ملائمة، ويحيط بالموقع عدد من المشاريع الاستثمارية مثل مدرسة الشويفات الدولية وحديقة الألعاب المائية في عمان.

وتُقدَّر قيمة القطعة الإجمالية بـ16.2 مليون دينار أردني بواقع 300 دينار لكل متر مربع، وسيتم تقسيم الأرض إلى خمس مناطق رئيسية: منطقة المتنزه العام، وثلاث مناطق مخصصة للترفيه ذات طابع مميز (تشمل المساحات الداخلية والخارجية)، ومواقف السيارات، وسيتم تطوير المرافق الداعمة مثل المكاتب، والمناطق التقنية، والمتاجر وفقاً لذلك. (بترا)
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