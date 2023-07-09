الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الحكومة تطلق منصة استثمر في الأردن

العلم الأردني - (أرشيفية للغد)
العلم الأردني - (أرشيفية للغد)
أعلنت وزارة الاستثمار في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إطلاقها وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo)، كأول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.اضافة اعلان

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن إطلاق المنصة جاء لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة واستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026 والتي أقرت من قبل مجلس الاستثمار مؤخراً، وضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وشددت على أن المنصة ستمكن المستثمر من التعرّف على العديد من المعلومات التي يحتاجها أثناء رحلته الاستثمارية في المملكة؛ كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع وبشكل إلكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تُمنح للنشاط الاقتصادي، سواء داخل أو خارج المناطق التنموية والحرّة، إضافة إلى التعرف على أهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتعرف على العديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأضافت أنه من خلال المنصة يمكن التعرف على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع يصل إلى حوالي مليار دينار أردني، متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يمكن التعرف على مزايا الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في استراتيجية ترويج الاستثمار 20230-2026 والمتضمنة قطاعات، (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص).

وبينت أنه سيتم العمل على تحديث هذه الفرص بشكل مستمر وبالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دورياً وابتداءً من الشهر المقبل.

وأشارت السقاف إلى أن المنصة الإلكترونية استثمر في الأردن invest.jo ستشمل خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية المطروحة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، حيث سيتمكن المستثمر من معرفة المعلومات الأساسية المتعلقة بالفرصة التي يرغب بالاستثمار بها.

ومن الجدير بالذكر أن منصة استثمر في الأردن Invest.jo تمت بالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم جهود المملكة في عمليات الإصلاح الشامل والمستدام من خلال العمل على تطوير وإصلاح السياسات وتسهيل الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى إمكانية الدخول إلى المنصة عبر الموقع الإلكتروني invest.jo.
المدير العام لمجموعة أوفتك القابضة باسم سعيد

باسم سعيد: "أوفتك القابضة" تحقق نجاحا شاملا في 2022 وتتطلع للتوسع خارجيا منذ19 ساعة

Untitled-1

10 شركات تلجأ لقانون الإعسار منذ19 ساعة

مدينة عمان

الحكومة تعتزم دعم 450 شركة ناشئة منذ19 ساعة

ذهب

استقرار أسعار الذهب منذ19 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تزور منطقة المفرق التنموية والثريا الصناعية وتتابع سير العمل في المشاريع الجديدة

السقاف: قانون البيئة الاستثمارية يمنح العديد من الإعفاءات والمزايا

04 تموز 2023
الحكومة تطرح استبيانا للمواطنيين حول خدماتها الإلكترونية (رابط)

الحكومة تطرح استبيانا للمواطنين حول خدماتها الإلكترونية (رابط)

11 حزيران 2023
اقرأ أيضا
1688907565001

الفوسفات تحصل على جائزة التميز من الاتحاد العالمي للأعمال

منذ1 ساعة
342738_13_1575712427

المركبات الكهربائية تخسر محطات الوقود 400 مليون دينار سنوياً

منذ3 ساعة
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ5 ساعة
أحد أسواق الخضار والفواكه في عمان - (أرشيفية)

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

منذ7 ساعة
borsa_1-1000x600

الساكت يدعو لإعادة تقييم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-09 at 9.59.15 AM

"الفوسفات الأردنية" تحصل على جائزة التميز من الإتحاد العالمي للأعمال

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 