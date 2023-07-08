الأحد 09 تموز 2023
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الحكومة تعتزم دعم 450 شركة ناشئة

مدينة عمان
مدينة عمان
 كشف مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال أمس، أن الحكومة تتجه لدعم واحتضان 450 شركة، ناشئة أردنية خلال السنوات الثلاث المقبلة لمساعدتها على الانطلاق أو التوسع والنمو في السوق المحلية والعالمية.اضافة اعلان
واكد المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته لـ"الغد"، أن التوجه لدعم ومساعدة هذه الشركات الناشئة يأتي تنفيذا للسياسة العامة الوطنية لريادة الأعمال وضمن الخطة التنفيذية لهذه السياسة التي بدأت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتنفيذها حتى نهاية العام 2026.
وبين المصدر، أن هذه الشركات هي شركات أردنية ناشئة تعمل في مختلف القطاعات ومنها شركات تقنية وأخرى تطوع التقنية لخدمة القطاعات الاقتصادية كافة، كما أنها ستتوزع بين شركات في مراحل الفكرة أو التأسيس أو مرحلة النمو والتوسع. 
وأشار، إلى أن دعم واحتضان هذا العدد من الشركات سيتوزع بين مشاريع عدة، وبرامج أدرجت في الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لريادة الأعمال من بين أكثر من 20 مشروعا تم وضعه في الخطة.  
وبين المصدر، أن هناك مشروعا يهدف إلى احتضان ودعم نحو 200 شركة أردنية ناشئة في مختلف حاضنات الأعمال التي تديرها الحكومة أو التي ستطلقها لاحقا، ومنها حاضنات الأعمال التي تم تجهيزها في محطات المعرفة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة( وعددها حوالي (ثمان وأربعون حاضنة)، فيما تعتزم الحكومة خلال المرحلة المقبلة إطلاق 3 حاضنات أعمال ومراكز تقنية في أقاليم الوسط والجنوب والشمال لتدريب الشباب على مهارات الريادة والمهارات التقنية المختلفة. 
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة تعتزم أيضا أن تدعم وتحتضن مجموعة من الشركات الناشىة في مرحلة النمو والتوسع من خلال واحد من المشاريع المدرجة في خطة السياسة الوطنية لريادة الأعمال، كما سيجري تقديم الدعم لمجموعة أخرى من الشركات الناشئة في مرحلة الفكرة والتأسيس.  
وقال: "سيجري دعم واحتضان شركات ناشئة يمكن أن تساعد الحكومة في تصميم وتنفيذ خدمات حكومية رقمية من مشروعها للتحول الرقمي". 
وأكد أن كل هذه المشاريع سيجري تحديدها واختيارها لاحقا في كل برنامج ومشروع ووفقا لمعايير موحدة تضمن العدالة في الاختيار. 
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة. 
أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى، أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.
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