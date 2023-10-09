الحكومة تقر لأول مرة إستراتيجية وطنية للألعاب الإلكترونية

إبراهيم المبيضين

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أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن الحكومة أقرت بداية الشهر الحالي على الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027 والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على كافة المستويات.وقالت الوزارة لـ "الغد" إن إقرار الحكومة هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها يأتي بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء.وقالت الحكومة بان إقرار الإستراتيجية ينسجم مع ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والتي أكدت أهمية هذه الصناعة كواحدة من الصناعات الإبداعية المهمة التي تشهد نموا كبيرا على المستويات المحلية والعربية والعالمية.وأكدت الحكومة أن ثمة آثارا إيجابية ستنتج عن تطبيق الإستراتيجية في القطاع ومنها تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتطوراتها المختلفة.وأكدت أثرها في تطوير قدرات لاعبي الرياضات الإلكترونية وتنمية مهارات التفكير الإستراتيجي والإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات السريعة خارج الصندوق وبشكل مبتكر.ويأتي إقرار الإستراتيجية الجديدة في وقت تواجه فيه صناعة الألعاب الإلكترونية تحديات متعددة على رأسها المنافسة العالمية في القطاع، والتمويل ونقص الكفاءات في هذا المجال، وتحدي الضرائب والرسوم وتحدي الفجوة بين متطلبات الصناعة ومخرجات التعليم الجامعي.وتعتبر صناعة الألعاب الإلكترونية صناعة واعدة، وتحتاج إلى الدعم لزيادة مساهمتها في القطاع التقني وفي الاقتصاد وتوظيف الشباب.