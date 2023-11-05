الحكومة توافق على عدة مذكرات اقتصادية

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قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التَّنمويَّة القابضة، لإنشاء شركة صندوق استثماري في الأردن.وتأتي مذكَّرة التَّفاهم نظراً لاهتمام شركة أبو ظبي التَّنمويَّة القابضة بتأسيس شركة صندوق استثمار؛ بهدف الاستثمار في مشاريع لها في المملكة، وفقاً لأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني.كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ونظيرتها في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، بشأن التَّعاون في مجال الاستثمار.وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات إنشاء إطار عمل للتَّعاون الاستثماري في مجالات البنية التحتيَّة والتَّطوير وغيرها من مجالات الاستثمار الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعرفة الفنيَّة والمشورة والمهارات والخبرات.وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكَّرة تفاهم في مجال الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وشركتيّ (Amarenco Invest In RE. Generation) الفرنسية و(H2 Global Energy) الإماراتيَّة.