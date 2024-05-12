الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة توضح حول وقف استيراد النفط من العراق

شاحنات نفط عراقية
شاحنات نفط عراقية
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن توقف استيراد النفط الخام العراقي يأتي تزامناً مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ 4/5/2023 .اضافة اعلان

وبينت مديرة النفط والغاز الطبيعي في الوزارة المهندسة ايمان عواد أن وزارة الطاقة قامت بمخاطبة وزارة النفط العرافية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم ولمدة (3) شهور إضافية وبنفس الشروط التعاقدية وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ 4/5/2024 ، لغايات استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية كون مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.

وأضافت عواد أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي و السفارة الأردنية في بغداد لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد.

وأوضحت بأنه سيتم السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة  التفاهم الحالية، علما بأن كميات النفط المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.
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