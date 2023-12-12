الحكومة: خصومات تشجيعية للمستثمرين ضمن أراضي "استثمار الموارد الوطنية"

وتضمَّنت سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السَّكني نسبة خصم مقدارها (10%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(7.5%) للثَّانية، و(5%) للثَّالثة، و(2.5%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.
فيما تضمَّنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التِّجاريَّة والخدمات والمباني العامَّة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(18.75%) للثَّانية و(12.5%) للثَّالثة، و(6.25%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.
وحدَّدت السِّياسة السَّنة التَّعاقديَّة خلال الفترة الممتدَّة من تاريخ استحقاق الدُّفعة ولمدَّة سنة ميلاديَّة كاملة.