الأربعاء 06 أيلول 2023
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الحكومة: سنعلن أرقام ونسب الفقر العام المقبل

شخص يبحث عن أطعمة داخل حاوية نفايات - (تعبيرية)
شخص يبحث عن أطعمة داخل حاوية نفايات - (تعبيرية)
كشف مدير الإحصاءات العامة حيدر فريحات، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن أرقام ونسب الفقر في شهر نيسان/ أبريل من العام المقبل.

وبين فريحات خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، أن الإعلان سيتم عقب الانتهاء من الدراسات بشكل كامل وإجراء ما يعرف بتنظيف البيانات لضمان إزالة الشوائب منها المتعلقة بالمعلومات المغلوطة.اضافة اعلان

وكشف عن أن الدراسة الأخيرة حول أرقام الفقر صدرت عام 2017 وكان من المنوي إجراء دراسة شاملة عام 2021 إلا أن جائحة كورونا حالت دون تنفيذ تلك الدراسة.

ونقلا عن قناة "المملكة"، بين فريحات أن الدراسة الأخيرة ستكون مبنية على بنود أشمل وأوسع من ناحية الفقر المتعدد وسيشمل؛ الفقر الغذائي، الملابس، الخدمات الحكومية، قطاع النقل، المستوى المعيشي، السكن، الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية ومختلف الاحتياجات الأساسية.
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