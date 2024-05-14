الثلاثاء 14 أيار 2024
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الحكومة عن أسعار الدجاج: التزام كبير وأقل من السقوف السعرية في بعض المناطق

دجاجة - (تعبيرية)
دجاجة - (تعبيرية)
قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن هناك التزاما كبيرا بأسعار الدجاج في جميع المناطق، وفي بعضها يُباع الدجاج بأسعار أقل من السقوف السعرية المحددة.اضافة اعلان

وأضاف في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، أن فرق الرقابة على الأسواق في الوزارة ضبطت 45 مخالفة بحق محلات بيع الدجاج الحي "النتافات" والدجاج الطازج منذ تحديد سقوف سعرية للدجاج.

وأكد البرماوي أن الوزارة ضبطت 21 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة لدجاج النتافات المحدد والطازج، و24 مخالفة عدم إعلان أسعار مرتبطة بمادة الدواجن الطازج والنتافات بمختلف مناطق المملكة منذ بداية فرض السقوف السعرية.

وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الحي المباع من خلال النتافات، وطُبقت اعتبارا من 3 أيار/ مايو الحالي بواقع 170 قرشا واصل للمستهلك و150 قرشا من باب المزرعة و160 للموزعين.

كما حددت الوزارة سقوفا سعرية للدجاج الطازج اعتبارا من 6 أيار/ مايو الحالي بواقع 220 قرشا للمستهلك و205 قروش للجملة.

واتخذت الوزارة القرارين بعدما رصدت ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات.

وقال البرماوي، إن الوزارة استقبلت 51 شكوى متعلقة بالدجاج في عدة مناطق، وتمت متابعتها ومعالجة الإشكاليات بعد التأكد منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف، أن الوزارة تتابع يوميا عمليات توريد وتوفير الدجاج، سواء الحي للنتافات أو الطازج للمحلات التجارية في جميع مناطق المملكة، والتواصل أيضا مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن والشركات المنتجة.

وأكد وفرة كميات الدجاج في السوق المحلية التي تحتاج يوميا قرابة 700 ألف طير؛ منها 200 ألف نتافات و500 ألف طازج والكميات الموردة هي كالمعتاد، لافتا إلى أنه منذ يوم أمس تحسنت أوزان الدجاج المطروحة في السوق المحلية، ومشيرا إلى أن عدة عوامل تؤثر في تربية الدجاج ونموه ضمن دورة الإنتاج.

وبين أن السعر المحدد لدجاج النتافات يشمل كامل الخدمات من تنظيف وتقطيع وتغليف، مؤكدا أنه ستتم مخالفة أي محل نتافات يفرض أي مبالغ على هذه الخدمات.
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