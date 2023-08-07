الإثنين 07 آب 2023
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الخرابشة: الأردن لديه فرص واعدة لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها

الحكومة: قطاع الثروة المعدنية ظلم بسبب تحديات قطاع الطاقة

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وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة

رهام زيدان
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التي ظلمت بسبب التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. 

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وأضاف الخرابشة خلال ندوة حوارية ينظمها منتدى السياسات العامة مساء اليوم الاثنين : "سنتخد قرارا قريبا بشأن الغاز الطبيعي يساعد على تخفيف العبء عن شركة الكهرباء الوطنية" مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة اتفاقيات الطاقة لمعالجة الخلل وإعادة التوازن لقطاع الطاقة.


وأشار إلى أن قطاع الطاقة يحتوي على فرص واعدة مشيرا إلى أن الخدمة في قطاع الكهرباء مميزة وذات جودة عالية. 
وأكد أن الأردن هي الدولة رقم 1 في المنطقة من حيث مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء. 
ولفت الخرايشة إلى أن الأردن لديه فرص واعدة لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها.

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