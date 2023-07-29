السبت 29 تموز 2023
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الحكومة: لن نرفع أسعار الخبز رغم الزيادة العالمية

A worker at a bakery - (Al Ghad)
عامل في احد المخابز - ارشيفية
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، يوسف الشمالي، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز بالرغم من الارتفاعات العالمية على أسعار القمح.

وأضاف الشمالي خلال لقائه برئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من التجار أنه لأول مرة تخصص الحكومة 277 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة 2023‪اضافة اعلان

أما فيما يتعلق بمنع بيع مادة الخبز في البقالات لفت الوزير إلى أن هذا القرار ليس جديدا وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت وزارة الصناعة من أصحاب المخابز الصغيرة التي لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات.

 وبين أن التأكيد على القرار جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش الربح الذي تحصل عليه، علما أن عدد المخابز في المملكة نحو ألفي مخبز معظمها في محافظة إربد.
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