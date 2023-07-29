الحكومة: لن نرفع أسعار الخبز رغم الزيادة العالمية

وأضاف الشمالي خلال لقائه برئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من التجار أنه لأول مرة تخصص الحكومة 277 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة 2023
أما فيما يتعلق بمنع بيع مادة الخبز في البقالات لفت الوزير إلى أن هذا القرار ليس جديدا وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت وزارة الصناعة من أصحاب المخابز الصغيرة التي لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات.
وبين أن التأكيد على القرار جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش الربح الذي تحصل عليه، علما أن عدد المخابز في المملكة نحو ألفي مخبز معظمها في محافظة إربد.