الحكومة: نعمل على إعداد استراتيجية للنقل الكهربائي في الأردن

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أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن يعمل على استغلال إمكاناته كافة لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء، سواء على شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر.وأضاف الخرابشة خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن الأردن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها جعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين.وعلى هامش أعمال الموتمر، التقى الخرابشة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة.وأشار الوزير خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المشاركين في أديبك 2023 بعنوان "تسريع وتيرة ابتكار السياسات من أجل مستقبل آمن للطاقة منخفض الكربون وبأسعار معقولة"، إلى أن التحول الطاقي في الأردن بدأ منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة لم تكن تتعدى في عام 2014 نسبة الـ1% في حين وصلت حاليا إلى 27%.وأكد الخرابشة أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا بإعداد استراتيجية للنقل الكهربائي واستراتيجية للهيدروجين الأخضر، وخطة وطنية لترشيد الطاقة والتي ستكون مدخلا لمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.وأشار إلى المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وإلى البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستكشاف عن المعادن النادرة على الأراضي الأردنية.وخلال مشاركته في الجلسة المتخصصة حول بناء الجسور لتسريع وتيرة انتشار الهيدروجين، سلط الضوء على مساعي الحكومة الأردنية في تعزيز مكانة البلاد في هذا المجال من خلال تشكيل اللجنة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر لمتابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.وأكد الخرابشة أن الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم أخرى لدراسة الاستثمار في إنتاج الميثانول الأخضر في المملكة مع شركتين عالميتيتن متخصصتين، منوها إلى أن الحكومة ستوقع قريبا عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والإجراءات التي تتخذها الأردن للتقليل من البصمة الكربونية تنفيذا للالتزامات المناخية المتمخضة عن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف COP27 المنعقد في مصر العام 2022.يشار إلى أن الوفد الأردني المشارك في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) برئاسة الوزير الخرابشة وعضوية السفير الاردني في أبو ظبي نصار الحباشنة والأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في الوزارة المهندس حسن الحياري.ويعد معرض أديبك أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم ويقام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ومجموعة من الشركاء، ويمكن اعتباره منصة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة وانعكاساتها على الأسعار، بما في ذلك التحديات السياسية والنزاعات الدولية وأثرها على إمدادات الطاقة، إضافة إلى تقديم خارطة طريق وحلول مستقبلية لدعم وتطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة.