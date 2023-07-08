السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة
الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة
بلغ الحمل الكهربائي مساء أمس الجمعة، 3310 ميغاواط، ، فيما بلغ الحمل النهاري 2900 ميغاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني من العام الماضي، بلغ 4010 ميجاواط.اضافة اعلان
وأكدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.
كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الصيف الحالي.
--(بترا)

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب محليا منذ8 ساعة

سياح في مدينة جرش- (ارشيفية)

%60 تراجع الإقبال على برنامج أردننا جنة 06 تموز 2023

Untitled-1

%30 الإنجاز في مبادرة "شراكة الحكومات الشفافة" 06 تموز 2023

المركز الوطني للأمن السيبراني

"الأمن السيبراني" وجامعة الحسين التقنية يطلقان النسخة الثانية من "محاربو السايبر" 06 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
main_image6342d26a97f03

نحو نصف مليار دولار صادرات اربد للنصف الأول من العام

منذ2 ساعة
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم السبت

منذ5 ساعة
انتاج

إطلاق أول دورة تدريبية حول الاستراتيجيات والممارسات العالمية في تعهيد تكنولوجيا المعلومات

منذ6 ساعة
صادرات - (أرشيفية)

صادرات الصناعة تواصل الصعود وتنمو 9.3 % بالربع الأول

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-08 at 10.15.20 AM

بحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا

منذ8 ساعة
مدخل مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن -(أرشيفية)

البنك الدولي يوافق على منحة بـ 4.7 مليون دولار لدعم بلديات الأردن

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

عملية جنين لن تجلب الأمن

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات | منذ18 ساعة
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 