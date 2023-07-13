الخميس 13 تموز 2023
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الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء

الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء
الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء
بلغ الحمل الكهربائي مساء أمس الأربعاء 3500 ميغاواط فيما بلغ الحمل النهاري 3140 ميغاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني من العام الماضي، بلغ 4010 ميجاواط.اضافة اعلان
وأكدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.
كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الصيف الحالي.
-(بترا)
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