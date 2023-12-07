الحياري مديرا عاما للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك"

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قرر مجلس إدارة الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) تعيين المهندس حسن سعود الحياري مديراً عام للشركة المساهمة الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة.وتعتبر الشركة أول مزود تخزين مستقل مفتوح الوصول في الأردن، وتقدم خدمات تخزين ومناولة ونقل على مستوى عالمي للعملاء المحليين والإقليميين في قطاع النفط والغاز.كما أن الشركة مسؤولة بشكل أساسي عن تخزين وتأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال.والمهندس الحياري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة في العراق، وله خبرة حوالي 22 عاما في قطاع الطاقة اكتسبها من خلال انضمامه لكادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2001، حيث عمل خلالها في قطاعي النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، وتولى العديد من المسؤوليات في الوزارة آخرها منصب الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة.--(بترا)