الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخرابشة: أكاديمية الطاقة الألمانية ترفد سوق العمل بالكوادر المدربة

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)
 أشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بجهود أكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن بإعداد المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل، ليكونوا شركاء في عملية التحول الطاقي.اضافة اعلان
وقال الخرابشة خلال زيارة تفقدية للأكاديمية أمس: "إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببناء قدرات العاملين في القطاع من خلال ما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية تلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، وبما يتماشى مع الخطط الوطنية، مشيرا إلى إعداد الوزارة لاستراتيجية الهيدروحين الأخضر التي سيجري إطلاقها قريبا".
وثمن الخرابشة دعم الحكومة الألمانية للأردن في قطاعات مختلفة ولا سيما في قطاع الطاقة، مؤكدا استمرار هذه الشراكة التي نفخر بمخرجاتها وبما وصلت إليه.
من جانبه، قال السفير الألماني الدكتور بيرترام فون مولتكه: "إن هذا اللقاء يبني على علاقات الطاقة الدبلوماسية القوية والتعاون الناجح في هذا المجال بين الأردن وألمانيا، معتبرا البلدين رائدين في منطقتيهما مع أهداف طموحة للطاقة المتجددة".
وأضاف بيرترام، "لقد أتيحت لنا فرصة زيارة أكاديمية الطاقة الألمانية هذا الصباح، وهو المكان الذي يجري فيه تطوير المعرفة الخاصة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، حيث أجرينا تبادلات ملهمة مع الطلاب".
وفي السياق، أشاد رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي بالمسيرة التي حققتها الأكاديمية، لافتا إلى نوعية البرامج التدريبية التي تعقدها وحرصها على نقل المعارف.
من جهته، تحدث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي عن جهود الأكاديمية في مجال الطاقة المتجددة من خلال عقد برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، مثمنا الشراكة والدعم المشترك من الوزارة والأكاديمية.
وجال الوزير برفقة السفير الألماني وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام في مقر الأكاديمية، والذي يسلط الضوء على وجهات النظر المختلفة المتعلقة بتحول أنظمة الطاقة، ويقدم نظرة للحوار العالمي حول تحول الطاقة كما تراه الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والأكاديمي، واطلع الخرابشة على الحلول المشتركة التي يقدمها المعرض لإنشاء إمدادات طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة.
وقدم المهندس نور الدين بلح من مشروع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة عرضا مفصلا عن المعرض المكون من جزأين هما الطاقة المتجددة والطاقة في قطاع النقل، إذ يتميز المعرض بأنه تفاعلي وذاتي الشرح، ويتيح فرصة التعلم ذاتيا، ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة عن أهمية النهج التشاركي بين القطاعات المختلفة.
وفي نهاية اللقاء سلم الخرابشة والسفير الألماني الشهادات لخريجي الأكاديمية الجدد في موضوعات أنظمة الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة. -(بترا)
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