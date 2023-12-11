الخرابشة: إمكانيات الأردن تجعله مركزا إقليميا لتصدير الهيدروجين

اضافة اعلان

دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين إلى تعاون عربي متكامل يجعل من الوطن العربي مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقات الخضراء بكافة أشكالها لتغطية احتياجاته وتصدير الفائض إلى الدول المستهلكة لتحقيق أهدافها في الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة.وأضاف الوزير الخرابشة خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر تحت عنوان "جهود الدول العربية لمواجهة تحديات أمن الطاقة" أن الأمر يتطلب من الدول العربية عملاً جماعياً لتوطين الصناعات المرتبطة بمشاريع الطاقة النظيفة و تطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا و جذب الاستثمارات في هذا المجال من خلال تطوير مشاريع توليد الكهرباء الخضراء وتخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين و غيرها من الصناعات المرتبطة بذلك، مما يعزز من فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل، وينعكس بمزيد من الاستقرار والرفاه لشعوبنا ومنطقتنا العربية.ولفت الخرابشة إلى توافر جميع مقومات التكامل الاقتصادي في البلدان العربية، مما يجعل تكاملها ممكناً و متميزاً عن سواه من تجارب الدول الأخرى، مضيفاً "وهنا تجدر الإشارة إلى أن دولنا قطعت شوطا لا بأس به لاستكمال ربط الشبكات الكهربائية، ولا زلنا نطمح لربط عربي متكامل فيما يتعلق بالربط الكهربائي".وشدد الخرابشة على ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة الكربون من كامل سلسلة الانتاج و الاستهلاك للوقود الأحفوري، الذي لعب دورا حاسما في تحقيق التطورات الصناعية المتعاقبة وسيبقى لاعبا رئيسيا في اسواق الطاقة لسنوات وعقود عديدة قادمة.وزاد الخرابشة: "ندرك جميعا بأن أنظار العالم اليوم تتجه نحو مكافحة التغير المناخي، و الذي بدأت أثاره تظهر في منطقتنا العربية على الرغم من مساهمتنا المتواضعة في رفع انبعاثات الكربون، الأمر الذي أصبح معه التوجه نحو التحول الطاقي أمراً ملحاً مما يعني ضرورة العمل على ايجاد مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة، و تحسين كفاءة استخدامها و التوجه نحو استخدام الشبكات الذكية و تعزيز مشاريع الربط الكهربائي و التحول نحو وسائل النقل الكهربائي و الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتغطية هذه الاحتياجات".وأكد الخرابشة على أن التركيز اليوم ينصب على مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُنظر إليه كوقود للمستقبل في العديد من الصناعات وقطاع النقل وانتاج وتخزين الكهرباء وانتاج الأسمدة وغيرها من الاستخدامات، آملا أن تحظى الدول العربية بالنصيب الأكبر من هذه المشاريع لما تتمتع به من مزايا عديدة في هذا المجال.وتحدث الخرابشة عن مصادر الطاقة الجمة التي يمتلكها الوطن العربي سواء من الطاقات الأحفورية، و الطاقات المتجددة بكافة اشكالها (الشمسية والرياح والمياه)، منوها الى ان أنظار العالم جميعاً أصبحت تتجه إلى الطاقة المتجددة باعتبارها المؤثر الأكبر في مكافحة آثار التغير المناخي. مثمنا الموقع الجغرافي للدول العربية التي تربط آسيا بأفريقيا و أوروبا مما يجعل من العالم العربي مركزًا رئيسياً للعبور بين القارات الثلاث سواء لخطوط الربط الكهربائي لنقل الطاقة الخضراء، و أنابيب الهيدروجين الأخضر مستقبلاً، يضاف الى ذلك امتلاكها للعديد من الموانئ الاستراتيجية التي ستلعب دوراً رئيسياً في تصدير الطاقات الخضراء في المستقبل.واستعرض الخرابشة التجربة الاردنية في مجال الطاقة مشيرا الى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة في الأردن خلال السنوات الماضية والتي كان أحد أهم أسبابها الاعتماد شبه الكلي على استيراد الطاقة وعدم تنويع مصادره، مضيفا "لذا كان لزاماً علينا أن نضع أهدافاً استراتيجية تتمحور حول: أمن الطاقة، ومصدرها مستدام، وموثوقة، بكلف مناسبة يتم تأمينها ما أمكن بالاعتماد على الذات وبتنويع المصادر".وأشار الخرابشة الى ما قامت به الاردن من تنويع مصادره من الوقود الاحفوري لتحقيق أمن التزود بالطاقة بإنشاء شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي من شمال المملكة الى جنوبها وتأمين أكثر من مصدر للغاز عبر الأنابيب وإنشاء ميناء مختص لإيصال الغاز الطبيعي المسال إذا ما دعت الحاجة لذلك، ومد شبكات الغاز لتزويد الصناعات باحتياجاتها ونسعى لمد شبكة أنابيب لتغطي المدن الرئيسية في المملكة، ومستمرون ايضاً باستيراد احتياجاتنا من النفط الخام والمشتقات النفطية من مصادر عدة .وأكد الخرابشة على أن المملكة الأردنية لم تغفل عن تطوير قطاع الطاقة المتجددة بالتوازي مع تنويع مصادره من الوقود الاحفوري، مشيرا الى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، والبناء على ما تتمتع به المملكة من ثراء في مصادر الطاقات المتجددة.ولفت الوزير الخرابشة الى انجازات الأردن المتحققة في مجال الطاقة المتجددة ليصبح خلال سنوات قليلة محط انظار كُبرى الشركات العربية والعالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، موضحا ان اليوم يرتبط بالشبكات الكهربائية في الاردن ما يقارب 2600 ميجا واط من انظمة الطاقة المتجددة أنتجت ما يقارب 27% من اجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة في عام 2022، وستغطي ما يزيد عن 30% من استهلاكاتنا من الطاقة الكهربائية في عام 2030 وفقاً لاستراتيجية قطاع الطاقة التي نعمل حالياً على تحديثها لوضع الخطط اللازمة لزيادة هذه النسبة.وأشار الخرابشة الى ان الاردن يتماشى مع التطور العالمي في التحول الطاقي بمباشرته في إعداد خارطة طريق ترسم السياسات وتضع الإطار التنظيمي لاستقطاب الاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والترويج للأردن كمركز إقليمي لتصدير الهيدروجين أو ما ينتج منه كالأمونيا الخضراء أو الميثانول الاخضر، مفسرا ذلك بالامكانيات الهائلة التي يمتلكها الأردن في توليد الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي وتوفر الكفاءات المؤهلة.وزاد "بالفعل تمكن الاردن من توقيع 13 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية مهتمة لإعداد الدراسات اللازمة لذلك.".وشكر الخرابشة رئيس مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار " الطاقة والتعاون العربي" والأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول(أوابك) والمساهمين في تنظيم المؤتمر الذي يأتي انعقاده في وقت بات أمن التزود بالطاقة والتحول الطاقي يشغل العالم أجمع، متمنياً الخرابشة النجاح للمؤتمر في النقاشات والجلسات والحوارات وتبادل الخبرات في إثراء التعاون لإيجاد حلول قابلة للتطبيق نحو مفاهيم جديدة في أمن الطاقة والتحول الطاقي.