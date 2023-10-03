الخرابشة: الأردن سيصبح مركزا إقليميا لتصدير الهيدروجين الأخضر

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أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن يعمل على استغلال إمكاناته كافة، لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء سواء على شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر.وأضاف الخرابشة خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن الأردن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها جعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين.وبحسب بيان للوزارة أمس، التقى الوزير الخرابشة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، حيث بحث معهم أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة.وأشار الوزير الخرابشة خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المشاركين في "أديبك 2023" بعنوان "تسريع وتيرة ابتكار السياسات من أجل مستقبل آمن للطاقة منخفض الكربون وبأسعار معقولة"، إلى أن التحول الطاقي في الأردن بدأ منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة لم تتعد في العام 2014 نسبة 1 بالمائة، في حين وصلت حاليا الى نسبة27 بالمائة.وقال: "إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا بإعداد استراتيجية للنقل الكهربائي واستراتيجية للهيدروجين الأخضر وإعداد خطة وطنية لترشيد الطاقة والتي ستكون مدخلا لمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، مشيرا إلى المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وكذلك البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستكشاف عن المعادن النادرة.وخلال مشاركته في الجلسة المتخصصة حول بناء الجسور لتسريع وتيرة انتشار الهيدروجين، سلط الوزير الخرابشة الضوء على مساعي الحكومة الأردنية في تعزيز مكانة البلاد في هذا المجال، من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر لمتابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنية للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التشريعات والدراسات الناظمة له، وتقييم الفرص الاستثمارية في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلقة بها.وأكد الخرابشة، أن الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم أخرى لدراسة الاستثمار في إنتاج الميثانول الأخضر في المملكة، مع شركتين عالميتين متخصصتين، في حين ستوقع الحكومة قريبا عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.-(بترا)