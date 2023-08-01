الخرابشة: الأردن من أوائل الدول في انتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأثنين أن الأردن من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، ونؤكد إصرارنا للعب دور رئيسي ليكون الأردن من اوائل الدول في انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر في المنطقة.وأكد الخرابشة خلال رعايته لورشة عمل "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في الاردن" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، أن التحول الطاقي قضية باتت تشغل العالم في الوقت الراهن، مضيفا " اليوم نلمس رؤية طموحة تقدمها مسودة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي ستخضع للمراجعة المستمرة وصولا الى وضع اطار تشريعي ورقابي يمكن الاردن من خلق بيئة مناسبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر".ونوه الخرابشة الى تشكيل اللجنة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر المكلفة بمتابعة عداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.وأشار الخرابشة ان مشروع خيارات الأطر القانونية والتنظيمية الذي تعمل عليه الوزارة حاليا يأتي في ظل الحاجة الى ايجاد اجراءات متخصصة في مجال الهيدروجين في الاردن، آملا الخروج بإطار تشريعي شفاف يساعد الاردن في الاستثمار المجدي في الهيدروجين، انطلاقا من دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تنفيذ مشاريعها الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي لجعل الاردن مركزا اقليميا لنقل وتبادل الطاقة.بدورها أولت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام الأهمية لضرورة جاهزية التشريعات المتعلقة بالهيدروجين في الاردن، مشيرة الى ان استعراض خيارات الأطر القانونية والتنظيمية اليوم يأتي في مرحلة تعمل فيها الوزارة على مراجعة عدة قوانين ناظمة في القطاع وهي فرصة لمواءمة التعديلات في القوانين مع متطلبات انتاج الهيدروجين في الاردن.واستعرضت دراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية" المعدة من قبل شركة QED الاستشارية المتخصصة في مجال الطاقة، واقع قطاع الهيدروجين الاخضر عالميا والتطورات الدولية، والدور المطلوب من الاردن في المجال وإجراء مراجعة قانونية ومؤسسية وتنظيمية لواقع الحال، والحلول التقنية واستعراض خطة تجارية في مجال الهيدروجين، وتحليل أفضل الممارسات الدولية وتقييم خيارات وطرق التمويل المحتملة حيث من المتوقع الانتهاء من الدراسة في مطلع العام القادم.وتعتبر الورشة التي حضرها رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومساعد الامين العام لشؤون الطاقة في الوزارة المهندس حسن الحياري وممثلون عن المؤسسات المعنية بهذا المجال إعلانا من الوزارة للبدء بإعداد الدراسات اللازمة لوضع القوانين والتشريعات والنظم الخاصة بإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين الاخضر و مشتقاته كالامونيا الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي و بتمويل من صندوق المانحين المتعددين للنمو بالاردن.