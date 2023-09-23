السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الخرابشة: تركيز النحاس في وادي عربة يفوق المعدلات العالمية

الخرابشة: تركيز النحاس في وادي عربة يفوق المعدلات العالمية
الخرابشة: تركيز النحاس في وادي عربة يفوق المعدلات العالمية
توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن تشهد أسعار النحاس عالميا ارتفاعات كبيرة لتصل إلى (25-30) ألف دولار للطن ما بعد العام ٢٠٣٠ من نحو ٩ آلاف حاليا.اضافة اعلان

وأضاف خلال جولة ميدانية إلى موقع التنقيب عن خام النحاس في منطقة وادي عربة/ مشروع التنقيب عن النحاس، أن تركيز النحاس في المنطقة تفوق المعدلات المحددة عالميا لتحقيق جدوى اقتصادية حيث تصل هذه النسب  لـ ٣.٤٩ ٪؜ بينما تقدر النسب عالميا بنحو ٠.٦٥ ٪؜  وانخفضت عن مستوياتها السابقة المقدرة بنحو ١.٢٪؜.

كما أكد الخرابشة على أهمية الخامات المصاحبة لخام النحاس خلال عمليات التعدين، وأن عمليات التنقيب والتعدين في المنطقة ملتزمة بالاشتراطات البيئية للحفاظ على طبيعة ومكونات محمية ضانا الطبيعية، التي تقع منطقة التعدين ضمن حدودها وان هذه العمليات تخضع لاشتراطات بيئية صارمة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعةً بما يضمن الحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة وفي الوقت نفسه الاستفادة من الثروات الطبيعية فيها.

ولفت الخرابشة إلى أن جهود التعدين تندرج تحت مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والتي عرفت قطاع التعدين على انه من القطاعات ذات القيمة المضافة حيث تسعى الحكومة الى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ريادة صادراته خلال السنوات العشر المقبلة وأيضا زيادة مساهمته في التنمية المحلية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع القدرات المحلية في القطاع، إذ أن غالبية العينات يتم فحصها في مختبرات خارجية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-23 at 12.22.23 PM

ميس الورد" و "ibMedia" تطلقان أكاديمية للرياضات الإلكترونية بدعم من زين

منذ 50 دقيقة
تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

منذ2 ساعة
اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة

اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة

منذ2 ساعة
40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ4 ساعة
31f1cf80-صادرات

4 مليارات دينار صادرات الصناعة بالنصف الأول من العام الحالي

منذ5 ساعة
Untitled-1

تمديد استقبال الطلبات لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حتى نهاية أيلول

21 أيلول 2023
افكار و مواقف

خطاب الملك بجمعية الأمم المتحدة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات | منذ17 ساعة
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات | منذ17 ساعة
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
 