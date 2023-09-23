الخرابشة: تركيز النحاس في وادي عربة يفوق المعدلات العالمية

رهام زيدان

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توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن تشهد أسعار النحاس عالميا ارتفاعات كبيرة لتصل إلى (25-30) ألف دولار للطن ما بعد العام ٢٠٣٠ من نحو ٩ آلاف حاليا.وأضاف خلال جولة ميدانية إلى موقع التنقيب عن خام النحاس في منطقة وادي عربة/ مشروع التنقيب عن النحاس، أن تركيز النحاس في المنطقة تفوق المعدلات المحددة عالميا لتحقيق جدوى اقتصادية حيث تصل هذه النسب لـ ٣.٤٩ ٪؜ بينما تقدر النسب عالميا بنحو ٠.٦٥ ٪؜ وانخفضت عن مستوياتها السابقة المقدرة بنحو ١.٢٪؜.كما أكد الخرابشة على أهمية الخامات المصاحبة لخام النحاس خلال عمليات التعدين، وأن عمليات التنقيب والتعدين في المنطقة ملتزمة بالاشتراطات البيئية للحفاظ على طبيعة ومكونات محمية ضانا الطبيعية، التي تقع منطقة التعدين ضمن حدودها وان هذه العمليات تخضع لاشتراطات بيئية صارمة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعةً بما يضمن الحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة وفي الوقت نفسه الاستفادة من الثروات الطبيعية فيها.ولفت الخرابشة إلى أن جهود التعدين تندرج تحت مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والتي عرفت قطاع التعدين على انه من القطاعات ذات القيمة المضافة حيث تسعى الحكومة الى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ريادة صادراته خلال السنوات العشر المقبلة وأيضا زيادة مساهمته في التنمية المحلية.وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع القدرات المحلية في القطاع، إذ أن غالبية العينات يتم فحصها في مختبرات خارجية.