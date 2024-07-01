 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخرابشة: فلس الريف يزوّد 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء خلال أيار

مشروع طاقة شمسية
مشروع طاقة شمسية

أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لـ 231 منزلا وموقعا بواسطة الشبكات الاعتيادية بكلفة إجمالية بلغت 655 الف دينار، وبواسطة أنظمة الطاقة الشمسية بكلفة 47 ألف دينار. اضافة اعلان

وقال الوزير الخرابشة، رئيس اللجنة في تصريح صحفي أن اللجنة أقرت مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

وفي تفاصيل القرارات التي عرضها مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، بين أنها تشمل تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 30 ألف دينار.

كما تشمل القرارات تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 237 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة بلغت 71 ألف دينار.

ووفقا للمومني شملت القائمة شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة اجمالية تبلغ 6 الف دينار، حيث جاء البند بهدف دعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف المومني ان قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة  36 ألف دينار، وذلك ايماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وتضم الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 60 ألف دينار، للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وفقا للأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان مناطق تنفيذ المشاريع ودعما للمجتمع المحلي المحيط بهذه المشاريع، حيث بلغت مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع 113 الف دينار.

واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة الآبار الارتوازية الواقعة خارج التنظيم وبلغت كلفتها الاجمالية 44 ألف دينار، وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وبين المومني ان فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي  لمشاريع القطاعات الحكومية و الجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية بكلقة اجمالية بلغت 51 الف دينار.

وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي بكلفة مالية تبلغ 7 آلاف دينار.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة وافقت اللجنة التوجيهية لفلس الريف على تركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ (39) منزلا للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية للتخفيف من أثر فاتورة الطاقة الشهرية على هذه الفئة والمساهمة بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.

كما ساهم فلس الريف في تركيب انظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة لـمنزلين من الاسر العفيفة  الواقعة خارج التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية  بكلفة مالية مقدارها 8 آلالف دينار أردني.
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