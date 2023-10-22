الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخرابشة: فلس الريف يزود 335 منزلا وموقعا بالكهرباء

فلس الريف يزود 335 موقعا ومنزلا بالكهرباء
فلس الريف يزود 335 موقعا ومنزلا بالكهرباء
أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وعددها نحو 335 منزلا وموقعا بكلفة إجمالية تبلغ مليونا و31 ألف دينار.اضافة اعلان

وقال الخرابشة إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات، وقال إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 518 ألف دينار.

وأضاف المومني: كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 171 ألف دينار، وكذلك تشمل المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة إجمالية بلغت 84 ألف دينار.

وتابع: ضمّت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة إجمالية تبلغ 7.4 ألف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

ووفق المومني، فإن قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 26 ألف دينار، وذلك إيماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأردف: كما تشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 38 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار، كما ساهم فلس الريف في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 40 ألف دينار.

واستكمل الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية والواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 36 ألف دينار، وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة فقد وافقت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ(7) منازل تعود للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بكلفة مقدارها 7 آلاف دينار؛ بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة والذي سيساهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

كما شملت القائمة الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية بواقع منزلين بكلفة مالية مقدارها 8 آلاف دينار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

أسعار الطاقة تلتهم ميزانية الأردنيين

27 أيلول 2023
اقرأ أيضا
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

الروابدة: مؤسسة التدريب المهني لها دور أساسي في تقليل معدلات البطالة

منذ2 ساعة
شعار جمعية رجال الأعمال الأردنيين

جمعية رجال الأعمال تثمن خطاب الملك في قمة القاهرة للسلام

منذ3 ساعة
" أصحاب المكاتب الاستقدام" تؤيد ما جاء بالخطاب الملكي في قمة القاهرة

" أصحاب المكاتب الاستقدام" تؤيد ما جاء بالخطاب الملكي في قمة القاهرة

منذ5 ساعة
تخفيض على أكثر 400 سلعة في الاستهلاكية المدنية

تخفيض على أكثر 400 سلعة في الاستهلاكية المدنية

منذ6 ساعة
دواء

قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يتبرع لقطاع غزة

21 تشرين الأول 2023
تحذير حكومي من جهات تنتحل اسم البريد الأردني

تحذير حكومي من جهات تنتحل اسم البريد الأردني

21 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم

المعايير المزدوجة: قصف المستشفيات والمناطق السكنية وجرائم الإبادة

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ20 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 