الخرابشة: فلس الريف يزود 335 منزلا وموقعا بالكهرباء

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أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وعددها نحو 335 منزلا وموقعا بكلفة إجمالية تبلغ مليونا و31 ألف دينار.وقال الخرابشة إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات، وقال إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 518 ألف دينار.وأضاف المومني: كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 171 ألف دينار، وكذلك تشمل المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة إجمالية بلغت 84 ألف دينار.وتابع: ضمّت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة إجمالية تبلغ 7.4 ألف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.ووفق المومني، فإن قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 26 ألف دينار، وذلك إيماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.وأردف: كما تشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 38 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار، كما ساهم فلس الريف في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 40 ألف دينار.واستكمل الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية والواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 36 ألف دينار، وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة فقد وافقت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ(7) منازل تعود للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بكلفة مقدارها 7 آلاف دينار؛ بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة والذي سيساهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.كما شملت القائمة الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية بواقع منزلين بكلفة مالية مقدارها 8 آلاف دينار.