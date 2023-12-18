الخرابشة: فلس الريف يزود 363 موقعا ومنزلا بالكهرباء خلال شهر تشرين الثاني

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أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها 320 منزلا وموقعا، بكلفة اجمالية بلغت مليون و 14 الف دينار.وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع لإيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية بلغت 370 الف دينار لهذا المشروع.كما تشمل القرارات وفقا للمومني تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 174 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 86 الف دينار.كما شملت القائمة شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكفة اجمالية بلغت 9 آلاف دينار، ويأتي هذا البند دعما للاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.كما شملت قائمة الدعم شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 69 الف دينار، ويأتي دعم الوزارة لهذه المشاريع ايماناً بدورها في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز اعتمادهم على الذات.كما تشمل الفئات الموافق عليها خلال اجتماع اللجنة إنارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 44 ألف دينار، تسهيلا على المواطنين لدفن موتاهم خلال فترة الليل.وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 43 ألف دينار.واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آباراً إرتوازية والواقعة خارج التنظيم حيث بلغت الكلفة الاجمالية 60 ألف دينار، دعما من الوزارة للمزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.وبين المومني ان فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع المتعلقة بالقطاعات الحكومية حيث بلغت الكلفة الاجمالية للمشاريع 160 الف دينار.أما ما يتعلق باستغلال مصادر الطاقة البديلة فقد وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ (43) منزلا للاسر العفيفة ووالأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية على هذه الفئة، مما يساهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لها وتحسين المستوى الاقتصادي.