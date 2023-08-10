الخرابشة: مؤشرات على وجود كميات فوسفات وبوتاس كبيرة في الريشة والبحر الميت

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قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن هنالك مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الفوسفات بمنطقة الريشة، وكميات كبيرة أيضا من البوتاس في منطقة البحر الميت.جاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة التسنيم لاستكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة، وعن البوتاس الصخري في منطقة اللسان المحاذية للبحر الميت، اليوم الخميس.الخرابشة أوضح أن استخراج الفوسفات والبوتاس، بكميات أكبر سيزيد من حجم الصادرات الأردنية للخارج.وبين أن ذلك سيكون له أثر واضح على النمو الاقتصادي في الأردن، خلال الفترة المقبلة.وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة تسعى لمرحلة الاستثمار النهائي بتوقيع اتفاقيتي استكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة وعن البوتاس الصخري في منطقة اللسان المحاذية للبحر الميت.ولفت إلى أن وزارة الطاقة وقعت 13 مذكرة تفاهم لاستخراج المعادن في مختلف مناطق المملكة.