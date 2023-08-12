السبت 12 آب 2023
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الخرابشة والسعايدة يتفقدان مركزي المراقبة والطواريء

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جانب من الجولة

تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة و رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم السبت،  مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المعني بمتابعة سير الأداء في الشبكة الكهربائية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، و مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية المعني بإدارة وتشغيل النظام الكهربائي في المملكة.اضافة اعلان

وأكد الخرابشة خلال الجولة أهمية دور الهيئة في مراقبة أداء النظام الكهربائي وسلامة الشبكة وحماية مصالح المستهلكين والشركات العاملة في القطاع والجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في الميدان لضمان استمرارية تزويد الخدمة ومتابعة شكاوى المواطنين وضمان المعالجة الفورية لأي انقطاعات في التيار الكهربائي في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

وأضاف الدكتور الخرابشة أن النظام الكهربائي شهد استقراراً في تزويد الخدمة خلال الظروف الجوية الراهنة على الرغم من ارتفاع معدل أحمال النظام الكهربائي نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الهيئة اوعزت للجهات العاملة في قطاعات الكهرباء تكثيف الجهود ورفع جاهزيتها استعدادا لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدا أن الهيئة تواصل متابعة اداء الشركات وتزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة من خلال مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الضابطة العدلية، مشيدا باستجابة شركات القطاع في الابقاء على الجاهزية العالية للتعامل مع الظروف الجوية الراهنة.

ودعا السعايدة شركات الكهرباء للاستمرار بتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرا لما تتطلبه الظروف الجوية من استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول ما يؤدي لزيادة كمية استهلاك الطاقة وانعكاسها على قيم فواتير الكهرباء. وحث المواطنين على اتباع أساليب الترشيد في استهلاك الطاقة واستخدام وسائل التبريد الأقل كلفة، والتواصل مع مراكز خدمة الجمهور التابعة لشركات توزيع الكهرباء ومركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة للإبلاغ عن أي أعطال قد تحدث.

بدوره عرض مساعد المدير العام للتشغيل في شركة الكهرباء الوطنية المهندس خالد الوليدي خلال الجولة التفقدية خطة الطوارئ المعتمدة في الشركة والاستعداد للتعامل مع الارتفاعات المحتملة للأحمال الكهربائية في ظل الارتفاعات المتواصلة لدرجات الحرارة.

وأضاف الوليدي أن الفرق الفنية في مركز المراقبة والتحكم في كامل جاهزيتها للتعامل مع أي مشاكل قد تطرأ، مؤكدا جاهزية المنظومة الكهربائية من محطات توليدية لاستيعاب الأحمال المرتفعة خلال موجة الحر التي بدأ تأثيرها على الأردن.
وأشار الوليدي ان الحمل الكهربائي لليوم السبت وصل الى 3500 ميجا واط في الفترة النهارية و من المتوقع وصوله إلى 3800 ميغا واط مساءً، وإذا استمرت الموجة لأيام متتالية قد يسجل مستوى قياسي خلال الصيف عند 4000 ميغا واط.

وبين أن المنظومة الكهربائية جاهزة لاستيعاب الأحمال الإضافية في موجة الحر المقبلة، كما أن سلسلة التزويد ومحطات التوليد والنقل والتحميل جاهزة وفرق الطوارئ، اضافة إلى العمل المشترك والمستمر مع شركات التوزيع لتغطية الأحمال الكهربائية.

وكانت ادارة الارصاد الجوية أكدت في تصريح لها على تأثر المملكة والمنطقة ككل بكتلة هوائية حارة الى حارة جدا وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية وتبدأ بالتأثير تدريجياً إعتبارا من الجمعة وتتعمق اليوم السبت.

رافق الوزير الخرابشة والسعايدة في الجولة التفقدية المفوض زاهرة طبيشات وعدد من المدراء والكوادر المختصة بالهيئة.
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