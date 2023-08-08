الخرابشة يتفقد مشاريع التعدين في جنوب المملكة

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تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية التي تنفذها الوزارة في جنوب المملكة.وأطلع الوزير الخرابشة خلال الجولة على تقدم سير العمل في عمليات حفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية وطرق تحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تقييم الاحتياطيات ونوعيات التمعدنات لخامات النحاس والمعادن الاستراتيجية الأخرى في مناطق جديدة لم يسبق دراستها سابقاً والتي تنفذها مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة ضمن برنامج الاستكشاف التعديني من خلال كوادر قسم الحفر الآلي في الوزارة.وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها كوادر قسم الحفر والطواقم الفنية والاستكشافية التابعة للوزارة باستغلال الإمكانيات المحلية في رفد قطاع التعدين بقيمة مضافة، ما من شأنه جذب الاستثمار في قطاع التعدين الأردني.واستعرض مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود النتائج الأولية والجدول الزمني المحدد لعمليات الحفر.كما تفقد الخرابشة مركز ميدان بئر مذكور في منطقة وادي عربة - على بعد 12 كم من موقع المشروع - بعد تجهيزه بكافة المتطلبات اللازمة لتمكينه من تقديم الخدمات اللوجستية والفنية للعاملين في مشروع الحفر والذي تستمر أعماله حتى نهاية العام الحالي.تجدر الاشارة الى أن مشروع الحفر في منطقة الجنوب أطلق في مطلع العام 2022 ضمن حزم برنامج التعدين الوطني في المملكة و أثمر عنه توقيع اثني عشر مذكرة تفاهم وتعاون, ويأتي المشروع استكمالا لبرامج المسح الجيولوجي والجيوكيمائي السابقة التي حددت العديد من المواقع المؤملة لخامات استراتيجية ونفيسة في جنوب المملكة ووادي عربة.رافق الوزير في جولته التفقدية مدير دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود ورئيس قسم الدراسات التنقيبية معتصم حوامدة ونائب رئيس قسم الحفر م. محمد أبو كشك.