الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

الخرابشة يتفقد مشاريع التعدين في جنوب المملكة

الخرابشة
الخرابشة يتفقد مشاريع التعدين في جنوب المملكة
تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية التي تنفذها الوزارة في جنوب المملكة.
وأطلع الوزير الخرابشة خلال الجولة على تقدم سير العمل في عمليات حفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية وطرق تحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تقييم الاحتياطيات ونوعيات التمعدنات لخامات النحاس والمعادن الاستراتيجية الأخرى في مناطق جديدة لم يسبق دراستها سابقاً والتي تنفذها مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة ضمن برنامج الاستكشاف التعديني من خلال كوادر قسم الحفر الآلي في الوزارة.اضافة اعلان
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها كوادر قسم الحفر والطواقم الفنية والاستكشافية التابعة للوزارة باستغلال الإمكانيات المحلية في رفد قطاع التعدين بقيمة مضافة، ما من شأنه جذب الاستثمار في قطاع التعدين الأردني.
  واستعرض مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود النتائج الأولية والجدول الزمني المحدد لعمليات الحفر.
 كما تفقد الخرابشة مركز ميدان بئر مذكور في منطقة وادي عربة - على بعد 12 كم من موقع المشروع - بعد تجهيزه بكافة المتطلبات اللازمة لتمكينه من تقديم الخدمات اللوجستية والفنية للعاملين في مشروع الحفر والذي تستمر أعماله حتى نهاية العام الحالي.
تجدر الاشارة الى أن مشروع الحفر في منطقة الجنوب أطلق في مطلع العام 2022 ضمن حزم برنامج التعدين الوطني في المملكة و أثمر عنه توقيع اثني عشر مذكرة تفاهم وتعاون, ويأتي المشروع  استكمالا لبرامج المسح الجيولوجي والجيوكيمائي السابقة التي حددت العديد من المواقع المؤملة لخامات استراتيجية ونفيسة في جنوب المملكة ووادي عربة.

رافق الوزير في جولته التفقدية مدير دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود ورئيس قسم الدراسات التنقيبية معتصم حوامدة ونائب رئيس قسم الحفر م. محمد أبو كشك.
T5MpSPa9lnddn9rHy5pxMqu4pFqTVYCgXLEeIL1k

الحكومة: قطاع الثروة المعدنية ظلم بسبب تحديات قطاع الطاقة منذ21 ساعة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

الطاقة والمعادن تتلقى نحو 5 آلاف طلب ترخيص منذ23 ساعة

40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب محليا 07 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-07 at 09.32.40

جمعية "إنتاج" تعقد ورشة عمل لشرح قانون المنافسة لشركات التكنولوجيا 07 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الرابع

منذ 22 دقيقة
euro_5

234 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع جديدة

منذ1 ساعة
صورة واتساب بتاريخ 1445-01-21 في 10.36.50

معرض الغذاء الدولي ينطلق الخميس المقبل بمشاركة محلية وخارجية

منذ4 ساعة
شيك

211 ألف شيك مرتجع في الأردن عام 2022

منذ4 ساعة
غرفة صناعة عمّان

4.024 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 7 أشهر

منذ5 ساعة
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.06 %

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ15 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 