الأربعاء 02 آب 2023
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الخرابشة يلتقي وزير الطاقة القبرصي

الخرابشة يلتقي وزير الطاقة القبرصي
الخرابشة يلتقي وزير الطاقة القبرصي
التقى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاربعاء وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، بحضور السفير القبرصي في عمان ميخاليس ايوانو. اضافة اعلان

وأشار الوزير الخرابشة إلى العلاقات المميزة التي تربط الاردن بجمهورية قبرص، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

واستعرض الخرابشة واقع حال قطاع الطاقة في الاردن في مجال الطاقة المتجددة  والانجازات التي حققتها الوزارة في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء و التوجه الحالي نحو انتاج الهيدروجين الأخضر، و الربط الكهربائي الاردني السعودي والعراقي.
من جانبه أبدى الوزير القبرصي باباناستاسيو رغبة بلاده بالتعاون في الربط الكهربائي الإقليمي ما ينعكس ايجابا على البلدين ومنطقة الشرق الاوسط وصولا الى اوروبا، لافتا الى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الاردن وقبرص في مجال الطاقة المتجددة.

واستعرض باباناستاسيو التطورات التي توصلت اليها بلاده في عمليات استكشاف الغاز الطبيعي، مشيرا الى الاحتمالات الكبيرة بوجود كميات من الغاز الطبيعي في ثلاثة حقول محلية، مبديا رغبة بلاده في زيادة مجالات التعاون في موضوع الغاز الطبيعي مستقبلا.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين ووضع خطة عمل لمتابعة تقدم سير العمل بما يضمن تحقيق التقدم المنشود في مجالات الطاقة.
ويأتي لقاء الوزيرين الخرابشة وباباناستاسيو ضمن زيارة رسمية للرئيس القبرصي الى عمان بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء أمين عام الوزارة المهندسة اماني العزام و الامين العام المساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري ومدير الطاقة المتجددة المهندس يعقوب مرار ومدير صندوق الطاقة رسمي حمزة ومدير التخطيط بالوكالة نضال القاسم ومستشار الوزير للمانحين المهندسة نانسي الريماوي.
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