الخصاونة: الجهاز الحكومي غير قادر على أزمة البطالة

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أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، أن استقرار الدينار الأردني وقيمته الشرائية راسخان.وأضاف خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك أن 70% من الإنفاق العام يذهب إلى الرواتب والتقاعدات.وتحدث عن وجود فجوة بين الإيرادت والدين الخارجي، مشيرا إلى أن الفجوة تقترب من ملياري دينار أردني سنويا.وأكد أن قانون البيئة الاستثمارية ألزم الجهات الحكومية بمنح الموافقات خلال ١٥ يوميا، موضحا أن الحكومة أطلقت منصة تفاعلية توضح مزايا الاستثمارات في الأردن.أكد أن الجهاز الحكومي غير قادر على مشكلة البطالة من خلال الوظائف الحكومية.وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تمتد لعشر سنوات."مؤشِّراتنا الاقتصاديَّة خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي تؤكِّد أنَّنا نسير في الطَّريق السَّليم وحقَّقنا نسبة نموّ اقتصادي بواقع (2.8%) وزيادة حجم الصَّادرات الوطنيَّة (4%)، وزيادة الدَّخل السِّياحي (68%) وانخفاض البطالة (1%) وانخفاض عجز الميزان التِّجاري." وفق الخصاونةوأكد الخصاونة وجود مخزون كاف من القمح.