السبت 26 آب 2023
النسخة المطبوعة

الخصاونة: ملتزمون بعدم الاقتراب من قرارات البنك المركزي.. والدنيار بخير

F4Yv-DCWoAEBw3V
بشر الخصاونة
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، إن الحكومة لديها التزام مقدس بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي.
وأضاف الخصاونة، خلال افتتاح ملتقى “عام على التحديث”، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، أن الحكومة لديها التزام مقدس بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي التي تحافظ على الاستقرار النقدي للأردن الذي يصب في النهاية في خدمة المواطن، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستثمار في البلاد.اضافة اعلان
وأوضح أن ذلك سيكون بعيدا عن شعبويات تطلب من الحكومة أن تتدخل فيما يتبناه البنك المركزي من سياسات قائمة على قواعد علمية، مستدركا “لن تتدخل الحكومة في قرارت البنك المركزي في هذا الإطار بأي شكل من الأشكال ولن تسعى إلى ذلك”.
وأشار إلى أن الحكومة ستظل ملتزمة في السياسات المالية الحصيفة والتزامات الإصلاحات الهيكلية التي لن تكون شعوبية.
وتابع “نسير أيضا على طريق تحقيق هدف نمو الإيرادات المحلية في العام الحالي، ولدينا احتياطي مريح جدا من العملات الأجنبية في البنك المركزي”.
البنك الدولي

البنك الدولي: تقدم مرض في "تعزيز إدارة الإصلاح" منذ16 ساعة

ميناء الحاويات في العقبة - (أرشيفية)

منطقة التجارة العربية تستحوذ على %35 من إجمالي الصادرات 24 آب 2023

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها عالميا

أسعار الذهب تترقب اجتماعات البنوك المركزية 24 آب 2023

جانب من مبادرة الأوائل "آت لاختياري"-(من المصدر)

"أمنية" راعي الاتصالات الحصري لمبادرة الأوائل "آت لاختياري 19" 24 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شركس: 17.5 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

شركس: 17.5 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

19 آب 2023
محافظ البنك المركزي - عادل شركس - (أرشيفية)

شركس يتوقع انخفاض أسعار الفائدة في هذا الوقت

19 آب 2023
نقود أردنية

ارتفاع حوالات المغتربين خلال حزيران

16 آب 2023
نفط خام

زيادة كميات النفط الخام العراقي الى الأردن لـ 15 الف برميل يوميا

06 آب 2023
اقرأ أيضا
افتتاح موسم الرحلات السياحية عبر سكة حديد الحجاز

افتتاح موسم الرحلات السياحية عبر سكة حديد الحجاز

منذ 24 دقيقة
63a96880b07be

الحاج توفيق: انطلاقة جديدة لمجلس الأعمال الأردني -اليمني المشترك

منذ1 ساعة
المهندس هيثم الرواجبة

تجارة الأردن: أتمتة الخدمات تعزز بيئة الأعمال وتستقطب المستثمرين

منذ3 ساعة
طريق المطار - (أرشيفية)

الحكومة تنجز دراسة جدوى اقتصادية لمقترح نظام الطرق مدفوعة الرسوم

منذ4 ساعة
وزير المالية محمد العسعس - (أرشيفية)

العسعس: الأردن الدولة الوحيدة المستوردة للنفط بالشرق الأوسط التي حافظت على تصنيفها الائتماني

منذ4 ساعة
سيارات سياحية أمام أحد مكاتب التأجير في عمان - (أرشيفية)

الطلب على السيارات السياحية يبدأ بالانحسار

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

حربنا المفتوحة على الحدود الشمالية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات | منذ16 ساعة
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 