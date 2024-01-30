الخضري: الجهود الملكية تفتح الأبواب لنمو الصادرات

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أكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين أحمد الخضري، أهمية الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية ما أسهم في زيادة الصادرات وفتح الاسواق أمام المنتجات الوطنية.وقال في بيان صحفي بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف اليوم إن الأردن وبفضل قيادته الحكيمة تمكن من إبرام شراكات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، ما هيأ الفرصة أمام المنتجات الأردنية للوصول الى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، إضافة إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.وأضاف أن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث ارتفعت من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دينار خلال العام 2022، وباتت تصل اليوم لنحو 150 سوقا حول العالم.وأكد أن الصادرات الأردنية التي تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة، تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية خصوصا البطالة منها في ظل صغر حجم السوق المحلية.ولفت الخضري إلى أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين علاوة على تعزيز مخزون المملكة من احتياطيات العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.أوضح أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1988 وهي تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة الصادرات من خلال تنسيق مشاركة صناعات أردنية بمعارض مختلفة تشمل أسواقا في كندا والولايات المتحدة وإفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي وأستراليا إضافة الى عقد الندوات والورش للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.وأوضح الخضري أن تواجد الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الخارجية، أسهم في توسيع حصصها بالأسواق التصديرية وإقامة شراكات تجارية، وفتح أخرى غير تقليدية أمامها.وبين أن التواجد بالمعارض الخارجية بدأ ينعكس على الصادرات التي بدأت خلال السنوات القليلة الماضية تشهد مرحلة نمو غير مسبوقة، موضحا أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس بشكل مهم على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.ولفت الخضري الى ان الجمعية تعمل على استثمار الفرص لدخول اسواق أميركا الجنوبية خصوصا وانها تضم اعدادا كبيرة من المقيمين داخلها من أصول عربية ما يشكل فرصة للمنتجات الأردنية وتسويقها والتوسع بها بالمستقبل.ورفع الخضري باسم اعضاء مجلس ادارة الجمعية والهيئة العامة، اسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون.