الخطوط القطرية تزيد عدد رحلاتها بين الدوحة وعمّان

تشهد رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة وعمّان، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، زيادة في معدلاتها اليومية عبر كلا الاتجاهين، سواء للرحلات المغادرة من الدوحة إلى عمان وبالعكس.

اضافة اعلان

ووفقا للموقع الرسمي للخطوط الجوية القطرية، فإن عدد الرحلات اليومية للناقل الوطني القطري بين الدوحة وعمّان، سيشهد ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من يوم غد، من 3 رحلات يوميا في كلا الاتجاهين حاليا، ليصل إلى 4 رحلات، ثم 5 رحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يرتفع إلى 6 رحلات اعتبارا من 25 الشهر الحالي تنطلق يوميا من الدوحة، ومثلها من عمّان.



وأوضحت الخطوط القطرية أن إجمالي عدد الرحلات الأسبوعية المغادرة من الدوحة إلى عمّان، يبلغ حاليا نحو 21 رحلة، سترتفع إلى 28 رحلة ثم 35 رحلة، لتصل في ذروتها إلى 42 رحلة يوميا، وستكون هناك رحلات مماثلة من عمّان إلى الدوحة.



وستتولى الملكية الأردنية إدارة عدد من رحلات الخطوط القطرية التي يتم تسيرها بين الدوحة وعمّان، لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد فيها زيادة عدد الرحلات اليومية بمعدل الضعف في بعض الأيام.



وترتبط الملكية الأردنية والخطوط الجوية القطرية، باتفاقية "الرمز المشترك" التي تم إبرامها عام 2015، والتي تتيح للمسافرين من عمّان عبر الدوحة خيارات عديدة للسفر إلى العالم، وتساعد عملاء الملكية الأردنية على الاستفادة من رحلات الربط التي تتيحها الخطوط القطرية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

والملكية الأردنية والخطوط القطرية، هما أعضاء في تحالف "ون وورلد" العالمي.

وتأتي الزيادة الراهنة في عدد الرحلات اليومية بين الدوحة وعمّان، لتلبية حجم الطلب المتزايد على السفر بين الأردن وقطر خلال عطلة الصيف، حيث يسافر معظم أفراد الجالية الأردنية العاملين في قطر إلى الأردن لقضاء إجازاتهم السنوية في ربوع الوطن.

وتشهد فترة الصيف، طلبا كبيرا على السفر، حيث تعطل المدارس والجامعات في قطر، وتتجه أعداد كبيرة من القطريين والمقيمين للسفر إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية.

وسيستمر الزخم في رحلات الطيران بين الدوحة وعمّان طيلة فترة الصيف، وإلى حين انتهاء الإجازات السنوية واستئناف دوام المدارس والجامعات.

ويناهز تعداد الجالية الأردنية التي تعيش في قطر حاليا، 75 ألفا، يعمل معظمهم في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، إلا أن غالبية أفراد الجالية الأردنية تعمل في قطاعي التعليم والصحة.

وتعد العاصمة عمّان من الوجهات الرئيسة للخطوط الجوية القطرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى ارتفاع أعداد الأردنيين المتواجدين في قطر، واتجاه آلاف المواطنين القطريين للسفر إلى الأردن لقضاء إجازاتهم الصيفية. (بترا)