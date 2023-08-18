"الدافع الريادي".. كيف يؤثر بمسيرة الشركة الناشئة؟

إبراهيم المبيضين

من دون "الدافع الريادي" لا يمكن الانتقال من الوظيفة إلى إنشاء شركة خاصة، هذا ما يجمع عليه رياديون أردنيون يؤكدون أنه دون وجود هذا العامل لا يمكن الخوض في عالم الريادة.

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ويختلف تعريف "الدافع الريادي" من شخص إلى آخر، إذ يرى خبراء أنه قدرة المشروع الريادي على تقديم حل حقيقي لمشكلة ما أو مدى إصرار الريادي على تنفيذ فكرته أو مدى إيمانه فيها أيضا أو إيمانه بقدرته على تحقيق حلمه من خلال مشروعه، وقد يتعلق الأمر بالرغبة والإرادة إلى حد ما.



الريادي محمد فهمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بابل جيمز"، الشركة التي بدأت في العام 2012 كشركة ناشئة متخصصة في نشر ألعاب الموبايل، يؤكد اليوم أن "الدافع الريادي" هو العامل والأساس الذي جعله يكمل مسيرته لإنجاح الشركة في قطاع تنافسي صعب مثل قطاع الألعاب الإلكترونية على مدار عشرة أعوام مضت، لتتمكن الشركة في العام 2016 من استقطاب مشتر عالمي لها مثل شركة "ستيلفرونت جروب" المطورة للعبة "نداء الحرب" مقابل 17 مليون دولار.



ويقول فهمي "إن الدافع الريادي يظهر جليا عندما يفكر في الماضي وما قبل تأسيس "بابل جيمز"، فقد أسس قبلها شركة متخصصة في دوبلاج الألعاب الإلكترونية، ولكنها لم تصمد وسط تحديات القطاع، إلا أن الشغف والإيمان بفكرة إيجاد ناشر للألعاب الإلكترونية في الأردن والمنطقة العربية وبالتبعية "الدافع الريادي"، هو الذي مكنه وفريقه من الاستمرار والعمل بجد لينجح فكرة شركة "بابل جيمز" مع فرص كبيرة يوفرها القطاع نتيجة انغماس الناس وشغفهم بالترفيه، وخصوصا مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية حول العالم والإقبال على استخدام تطبيقاتها، ولا سيما تطبيقات ألعاب الموبايل.



ما ذكره فهمي من دوافع وأسباب قادت مشروعه لسد فجوة في قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن والمنطقة العربية وللنجاح هو ما يسميه الخبراء بـ"الدافع الريادي"، وهو المفهوم الذي يرى فيه المستثمر الأردني محمد الخواجا أنه عامل "أهم" من المهارة التقنية والإدارية والتسويقية لدى المؤسس.



وبين خواجا، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارت آبز" المتخصصة في حلول التحول الرقمي، أن أهمية الدافع الريادي لا تظهر فقط في المرحلة الأولى لإطلاق المشروع، ولكنه الأساس لإكمال مسيرة الشركة لأن رحلة الريادة مليئة بالتحديات، ولولا وجود "الدافع الريادي" سيستسلم الريادي من أول تحد.



وأشار خواجا الى أن الحالة الاقتصادية للمؤسس غالبا ما تتحكم بمدى قوة الدافع الريادي له، فوجوده في منطقة متوازنة اقتصاديا (ليس مرتاح ماديا ولا محروم ماديا) يجعله قادرا على تحريك الدافع الريادي نحو العمل والمواصلة، فلو كان مرتاحا ماديا سيركن الى منطقة الراحة بعيدا عن عذابات الريادة ومشاكلها، ولو كان محروما ماديا سيصرف النظر عن إشغال وقته بإنشاء شركة وسيتجه في الغالب لسد احتياجاته الاقتصادية.



الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو، يرى أن عامل "الدافع الريادي" ووجوده عند المؤسس للشركة الناشئة هو عامل على قدر كبير من الأهمية لتأسيس واستمرار ونجاح الشركة، مؤكدا أن نسبة قليلة من المؤسسين لشركات ناشئة لديهم هذا الدافع.

وأشار قناديلو إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن نسبة لا تتجاوز الـ15 % من الرياديين لديهم ما يسمى بالدافع الريادي.



وعرف قناديلو "الدافع الريادي" بأنه "قدرة الريادي على رصد فكرة معينة تعالج مشكلة حقيقية في السوق أو المجتمع، وأن يكون لديه الإرادة والرغبة في المخاطرة والعمل على تحويل الفكرة الى منتج أو خدمة تخدم السوق".



وقال "من المهم جدا أن يعي الريادي ويقدر على اكتشاف فيما إذا كان لديه دافع ريادي لتأسيس وإنشاء شركة خاصة به أم لا".



وبين أن الدافع الريادي يتكون ويرتكز في الأساس على "النية" لدى المؤسس، وقدرته على اتخاذ قرار المضي في تأسيس الشركة من البداية.



بيد أنه أكد أن "النية" تقوم على عاملين: الأول هو الانطباع الشخصي لدى الريادي وانطباع المجتمع حول واقع ريادة الأعمال وهل فيها إمكانيات للنجاح والتفوق، والانطباع الثاني يدور حول شخصية الريادي نفسه وسماته الشخصية وملاءمتها لريادة الأعمال.



وقال "الريادي يجب أن يقوم بتحليل كل ما سبق وأن يسأل نفسه حول سبب تأسيسه للشركة وما المشكلة التي تعالجها، الى جانب أن يعي ويدرك أن عالم ريادة الأعمال هو عالم صعب يعج بالتحديات والصعوبات".



وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.



أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.



وقال مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية د.يزن الزين "الدافع الريادي هو عامل أساسي لنجاح الشركات الريادية، ولكنه يجب أن يلتحم مع الشغف والإصرار، والإيمان بالفكرة".



وأشار إلى أن عددا من الرياديين يتولد لديهم الدافع الريادي لإنشاء الشركة ولكنهم لا يتحركون لحل المشكلة أو لتأسيس الشركة لسبب او لآخر ، وهذا يلغي الدافع الريادي ولا يعطيه القوة والأهمية، وبالتالي يجب أن يكون هناك الشغف والإيمان بالفكرة والإصرار على المواجهة حتى ننجح.



وأشار الزين الى أهمية إيمان الشخص والريادي بقدراته وصفاته الشخصية اللازمة لإدارة المشروع في رحلة طويلة وصعبة، وقال: "إن الدافع الريادي يجب أن يتجدد ويتطور ويبنى عليه مسيرة كاملة في حياة الشركة".



ورغم أنها ما تزال بالبدايات، لكن الريادية الأردنية دانا الفايز ، وبالاستناد الى قناعة ونية حقيقية مبنية على حاجة، تحركت قبل سنتين لتأسيس مشروع ريادي في القطاع العقاري، أطلقت عليه اسم" نوماد"، وقتها ولد الدافع الريادي لدى الفايز، وهو كما تقول: "حاجة تحركت من مشروع تخرج أكاديمي في الماجستير، أصرت على تحويله في الأردن الى واقع ومشروع تجاري مع وجود فرصة في القطاع العقاري للتطوير، مع رغبة في عدم البقاء أسيرة للوظيفة التقليدية".



الفايز ، المهندسة المعمارية، قالت إن فكرة شركتها الريادية تقوم على منصة الكترونية "موقع الكتروني" توفر فرصا لعرض وتأجير المساحات التجارية غير المؤجرة لمدد وفترات زمنية قصيرة الأجل، مؤكدة أنها تستند في رؤيتها اليوم الى دافع ريادي قوي وتعمل بشغف، مستفيدة من تخصصها وتعليمها الجامعي في الهندسة المعمارية وتصميمها على خلق تغيير في القطاع العقاري من شكله وعملياته التقليدية الى الاستفادة من التقنية والتكنولوجيا والانترنت في تسهيل أعمال القطاع وخدمة الناس، لاسيما وأنه ليس هناك شريحة كبيرة من السيدات اللواتي يعملن في القطاع العقاري.

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