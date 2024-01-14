الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدفع عبر المحافظ الإلكترونية يرتفع %123

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أرشيفية
 ارتفعت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر نظام الدفع الفوري الرقمي من خلال الهواتف المتنقلة "جوموبي" بنسبة 123 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.اضافة اعلان
وبينت هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" الذي يعتمد فكرة المحافظ الإلكترونية، أن قيمة المدفوعات عبر "جوموبي" بلغت 3.12 مليار دينار مرتفعة من 1.4 مليار.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن خدمة تحويل الأموال استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر " جوموبي"، بأكثر من 85 % تليها خدمات "السحب" ومن ثم خدمات الإيداع والمشتريات. 
وبينت أن تحويل الأموال إلى الاصدقاء والأهل استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة التحويلات المالية. 
وبالنسبة لمؤشر عدد الحركات عبر نظام "جوموبي"، فقد أظهرت البيانات الرسمية أنها سجلت في العام 2023 قرابة 26.61 مليون حركة. 
وزاد عدد الحركات عبر النظام بأكثر من 15 مليون حركة وبنسبة وصلت إلى 142 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة عبر النظام في العام السابق والتي بلغت وقتها أكثر من 11 مليون حركة. 
و"جوموبي": هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية، وقد تم إطلاق نظام جوموبي في العام 2014، نتيجة للتغيرات الجذرية التي حدثت على خدمات الدفع من خلال الهاتف النقال، من حيث تخزين قيم مالية صغيرة وتحويلها إلى الآخرين للإيفاء بالاحتياجات المالية. 
إلى ذلك، أظهرت البيانات الرسمية أن عدد مستخدمي نظام "جوموبي" بلغ مع نهاية العام الماضي 2.16 مليون مستخدما.
وقالت الأرقام: "إن الأردنيين شكلوا النسبة الأكبر من عدد مستخدمي النظام بأكثر من %88  والنسبة الباقية لغير الأردنيين".
وبينت، أن الذكور شكلوا نسبة تصل إلى 52.3 % من إجمالي عدد مستخدمي "جوموبي"، والنسبة الباقية كانت للإناث.
وذكرت أنه بالنسبة للفئات العمرية كانت الفئة العمرية من 18 سنة إلى 30 سنة هي الأكثر استخداما لنظام "جوموبي" بحوالي 36 % من إجمالي عدد المستخدمين، جاءت بعدها الفئة العمرية من 31 سنة إلى 40 سنة.
ويشار إلى أنه في شهر كانون الأول(دسيمبر) من العام 2021، تمت ترقية نظام جوموبي لمعيار " آيزو 20022 للرسائل المالية"، ومن خلال هذه الترقية، أصبحت المعاملات المالية بين نظام جوموبي ونظام الدفع الفوري التابع لجوباك "كليك،" والذي يتبنى معيار آيزو نفسه (20022)، ممكنة وبمعنى آخر، يمكن لعملاء جميع البنوك المشاركة على كليك وجميع مقدمي خدمة الدفع عبر الهاتف النقال في الأردن إجراء تحويلات فورية فيما بينهم بطريقة قابلة للتشغيل البيني.
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