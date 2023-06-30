الجمعة 30 حزيران 2023
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الدول الآسيوية غير العربية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن

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مشهد للعاصمة عمان - الغد
تصدرت الدول الآسيوية غير العربية، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية في الثلث الأول من العام الحالي لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 8.6 بالمئة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الدول الآسيوية غير العربية في الثلث الأول لهذا العام، نحو 825 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 760 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى حوالي 812 مليون دينار، مقابل نحو 803 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.6 بالمئة، وصولا إلى قرابة 637 مليون دينار ، مقارنة مع 621 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.
أما عن حجم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، فقد نمت في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 3.1 بالمئة، لتصل إلى نحو 95 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة نحو 93 مليون دينار.
كما ارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى باقي التكتلات الاقتصادية حتى نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 3.6 بالمئة، لتبلغ حوالي 313 مليون دينار، مقارنة مع 302 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت الصادرات الأردنية نموا مع مختلف الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى ما مقداره 2.682 مليار دينار، مقارنة مع 2.579 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
--(بترا)اضافة اعلان
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