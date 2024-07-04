 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدين الحكومي يبلغ 32,537.8 مليار دينار

وزارة-المالية
وزارة المالية
وصلت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2041.2 مليون دينار، أي بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 85.4%، بحسب ما ذكرت وزارة المالية الخميس.اضافة اعلان

في حين، ارتفعت الإيرادات الضريبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 61.7 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 قرابة 2.488.6 مليار دينار مقابل ما قيمته 2.386.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381.1 مليون دينار.

وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537.8 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.-(المملكة)
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