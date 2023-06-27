الدين العام يرتفع إلى ما نسبته 90.3 % إلى الناتج المحلي

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ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آذار الماضي إلى ما نسبته 90.3بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2023 ، مقارنةمع ما سجله لشهر شباط من العام الحالي والبالغ نسيته 89.6 بالمئة من الناتجالمحلي .وبلغت الإيرادات المحلية بحسب النشرة المالية الشهرية، خلال الربع الأول من عام 2023 ما قيمته1.995 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 166.4 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 77.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 88.9 مليون دينار.وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "الدخل والأرباح" بما قيمته 54 مليون دينار، وارتفاع الضريبة العامة على"السلع والخدمات" بما قيمته 14 مليون دينار.وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول من عام 2023 حوالي 2.388 مليار دينار مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 184 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 140مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 44 مليون دينار. -(بترا)