الثلاثاء 27 حزيران 2023
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الدين العام يرتفع إلى ما نسبته 90.3 % إلى الناتج المحلي

الدين العام يرتفع
الدين العام يرتفع
ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آذار الماضي إلى ما نسبته 90.3
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2023 ، مقارنة
مع ما سجله لشهر شباط من العام الحالي والبالغ نسيته 89.6 بالمئة من الناتجاضافة اعلان
المحلي .
وبلغت الإيرادات المحلية بحسب النشرة المالية الشهرية، خلال الربع الأول من عام 2023 ما قيمته1.995 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 166.4 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 77.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 88.9 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "الدخل والأرباح" بما قيمته 54 مليون دينار، وارتفاع الضريبة العامة على
"السلع والخدمات" بما قيمته 14 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول من عام 2023 حوالي 2.388 مليار دينار مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 184 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 140
مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 44 مليون دينار. -(بترا)
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