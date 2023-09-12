الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.. سلاح ذو حدين

إبراهيم المبيضين

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في وقت يحتدم فيه جدل المخاوف من أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع ارجاء العالم، ومنها المخاوف المرتبطة باستخدامها من قبل الهاكرز والمقرصنين لشن الهجمات السيبرانية على الأفراد والمؤسسات، يؤكد خبراء محليون اهمية استخدام وتطويع الذكاء الاصطناعي لتعزيز وحماية الأمن السيبراني واصفين إياه بـ"سلاح ذي حدين".وقال الخبراء إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني معقدة وفيها ترابط، فبينما يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة تتعلق بسرعة وقوة تصميم وابتكار هجمات سيبرانية يمكن ان تضر المؤسسات والأفراد والاقتصاد، فهو في الجانب المقابل يعزز دفاعات الأمن السيبراني، وهو أمر يتطلب البحث المستمر والابتكار للبقاء في امان في وقت تظهر فيه الارقام ان خسائر القرصنة والهجمات السيبرانية حول العالم قد تبلغ 8 تريليونات دولار نهاية العام الحالي.وأكد الخبراء انه يجب على متخصصي الأمن السيبراني تطوير الأدوات والاستراتيجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكييفها باستمرار للحماية من التهديدات المتطورة، فتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) تلعب دورًا مهمًا في الأمن السيبراني في كل من القدرات الدفاعية والهجومية في عالم رقمي تقول الاحصاءات العالمية انه يتعرض لهجمة سيبرانية وكل 11 ثانية تحصل هجمة سيبرانية عالميا.والأمن السيبراني يمكن تعريفه وفقا للقانون على انه الاجراءات المتخذة لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء اكان الوصول اليها بدون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الامنية او التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك.وأما الذكاء الصناعي فهو مجموعة من الخوارزميات والتقنيات والأنظمة التي تهدف إلى تعلم الأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري. يتيح الذكاء الصناعي للأجهزة الكمبيوتر والأنظمة القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، دون الحاجة إلى تدخلٍ بشريٍ.وقال رئيس المركز الوطني للامن السيبراني المهندس بسام محارمة ان الذكاء الاصطناعي سيسهم في التغلب على العديد من التحديات في مجال الامن السيبراني خلال السنوات المقبلة.واكد المحارمة بانه يمكن ان تكون هنالك فرصة حقيقية من خلال توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات خالية من الثغرات والعيوب الأمنية، مما سيؤدي الى التقليل بشكل كبير من حوادث الامن السيبراني، مشيرا الى أن الذكاء الاصطناعي سيساعدنا في توفير الدقة في الكشف وتوقع الهجمات، كونه يستطيع معالجة حجم كبير من المعلومات بسرعة فائقة، وقال إن للذكاء الاصطناعي قدرات في تسريع التحقيق في الحوادث وفي أتمتة الاستجابة، وفي توفير الحماية الاستباقية من التهديدات، وفي تطبيق ضوابط التحقق من الهوية المناسبة بناءً على المراقبة المستمرة لسلوك المستخدمين.وفي الأردن، بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100 % على عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 544 حادثا.وأكد خبير أمن المعلومات وحماية الخصوصية الدكتور عمران سالم أن الذكاء الصناعي سيسهم بشكل كبير في تحسين صناعة تقنية المعلومات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفي دعم الامن السيبراني على وجه الخصوص وتحسين أمان البيانات والشبكات، والتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل أفضل.وقال سالم ان الذكاء الصناعي "سلاح ذو حدين"؛ وذلك لأنه يمكن استخدامه أيضًا في أغراض غير أخلاقية أو ضارة، مثل تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو انتهاك الخصوصية الشخصية.وقال: "يجب أن نكون حذرين ونضمن تنظيمًا جيدًا ومراقبة لاستخدامات الذكاء الصناعي لضمان الاستفادة من فوائده دون السماح بسوء الاستخدام"، لافتا الى انه يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي في قطاع الامن السيبراني وفي عدة مجالات ومنها تهديد الأمان، حيث ان الهجمات التي تستخدم الذكاء الصناعي يمكن أن تكون أكثر تطورًا وسيكون من الصعوبة اكتشافها.وأكد سالم انه يمكن أن يكون دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الأمنية الحالية أمرًا معقدًا وقد يتطلب استثمارات كبيرة في الأجهزة والبرمجيات وتدريب الموظفين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان استخدام الذكاء الاصطناعي يثير اعتبارات أخلاقية مهمة حول الخصوصية، لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات الحساسة وتحليلها، حيث يجب على المنظمات التأكد من أن لديها سياسات وإجراءات مناسبة لحماية حقوق الأفراد.وقال إن فعالية الذكاء الاصطناعي في أمن المعلومات والخصوصية تعتمد بشكل كبير على جودة البيانات التي يتم التدريب عليها. يمكن أن يؤدي سوء جودة البيانات إلى تحيزات أو عدم دقة أو حتى الفشل الكامل للنظام.وشدد على انه يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة فعاليات أنظمة الحماية من خلال تحسين قدرات الكشف والاستجابة: يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، مما يسمح لها باكتشاف التهديدات المحتملة بشكل أكثر فعالية من البشر وحدهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أوقات استجابة أسرع للحوادث وتقليل وقت التوقف عن العمل للمؤسسات.وتطرق في الحديث الى ما يسمى بـ" الذكاء المعزز للتهديدات"، حيث يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد التهديدات الجديدة والناشئة من خلال تحليل الأنماط والحالات الشاذة في حركة مرور الشبكة وسلوك المستخدم ومصادر البيانات الأخرى، مشيرا الى ان ذلك يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول الهجمات المحتملة ويسمح للمؤسسات باتخاذ تدابير استباقية لمنعها.وأكد سالم على اهمية ما يسمى بـ"المعالجة التلقائية"، مبينا انه بمجرد اكتشاف التهديد، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة عملية معالجته، مثل عزل الأصول المتأثرة، أو إيقاف تشغيل الخدمات الضارة، أو التراجع عن التغييرات التي أجراها المهاجمون. وهذا يمكن أن يوفر الوقت ويقلل من عبء العمل على المحللين البشريين.وأكد انه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول أمنية مخصصة بناءً على الاحتياجات والسلوكيات المحددة للفرد. على سبيل المثال، يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مراقبة نشاط الشخص عبر الإنترنت وتنبيهه إذا حاول الوصول إلى موقع ويب للتصيد الاحتيالي أو تنزيل برامج ضارة.ومن جانبه، قال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا مهمًا في الأمن السيبراني في كل من القدرات الدفاعية والهجومية.واستعرض مجموعة من الاستخدامات للذكاء الاصطناعي في مجال حماية الامن السيبراني ومنها قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي لتحديد الأنماط والحالات الشاذة التي قد تشير إلى وجود تهديد إلكتروني، مشيرا الى انه يمكن لخوارزميات التعلم الآلي التعلم من البيانات التاريخية لاكتشاف التهديدات الجديدة غير المعروفة سابقًا.ولفت الصفدي الى ما يسمى بـ"التحليل السلوكي"، مبينا انه يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مراقبة سلوك المستخدم والشبكة لتحديد الانحرافات عن القاعدة و/أو الأنظمة المطبقة.وأكد على اهمية ما يسمى بـ"الاستجابة التلقائية" باستغلال قدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة الاستجابات لبعض التهديدات السيبرانية، مثل عزل الأجهزة المصابة أو حظر حركة مرور الشبكة المشبوهة، مما يساعد في تقليل أوقات الاستجابة وتحديد المخاطر بسرعة عالية واصدار التنبيهات للفرق المختصة للبدء في معالجة وردع الخطر.وبين الصفدي ان لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على كشف التصيد الاحتيالي من خلال تحليل رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب والتصفح لاكتشاف محاولات التصيد الاحتيالي من خلال التعرف على الأنماط أو المحتوى الضار والمشبوه والعمل على حجب تلك الرسائل او المواقع التي تشكل تهديد محتمل.وقال بأن للذكاء الاصطناعي قدرات في تقييم الثغرات الأمنية ما يساعد المؤسسات على تصحيح نقاط الضعف قبل استغلالها من جهات داخلية او خارجية.وبين أهميته في مجال (تحليلات الأمان) حيث يمكن للتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن تزود متخصصي الأمن برؤى ثاقبة حول التهديدات والاتجاهات الناشئة، مما يساعد في بناء ووضع استراتيجيات الدفاع الاستباقية لمواجهتها، واهميته في مجال إدارة كلمة المرور وهوية المستخدم الصلاحيات التي يتمتع بها بناء على الأنظمة الخاصة بالشركة.وأكد الصفدي أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم جدران الحماية من الجيل الجديد لاكتشاف التهديدات المتقدمة ومنعها من خلال تحليل حركة مرور الشبكة وسلوك التطبيق، واستخدمه ايضا في نشر الأفخاخ لخداع المهاجمين واكتشاف وجودهم في الشبكة.ووفقا للتقارير الدولية، يتوقع بأن تشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً نموا ملحوظا، بحيث بلغ 173 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع بأن يصل لـ266 مليارا بحلول 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المنطقة بلغت 20 مليارا العام الماضي، مع توقعات بوصولها لـ44 مليارا بحلول 2027وفي المقابل تتوقع دراسات عالمية ان تبلغ قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي حوالي 208 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، فيما يتوقع ان ترتفع القيمة الى 1.8 تريليون دولار نهاية 2030.وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة ان هناك ارتباطا وثيقا وكبيرا بين الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وهما يشهدان تطورات مذهلة وخصوصا خلال السنوات الاخيرة لا سيما بعدما اظهرت ازمة الكورونا اهمية التقنيات الحديثة وتزايد الهجمات السيبرانية مع اندماج الناس اكثر ما يمكن في العالم الرقمي.وبين الرواجبة ان الأمن السيبراني اليوم يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانظمته بشكل متزايد في مجالات متعددة منها في الاطار العام: الكشف عن التهديدات الامنية قبل وقوعها او التصدي لها عند وقوعها بناء على عمليات تحليل البيانات المتوافرة لدينا.وبين الرواجبة انه يمكن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمخاطر الامن السيبراني وتقدير الضعف في الانظمة والبرامج والشبكات التي نستخدمها كأفراد ومؤسسات وحكومات، وبالتبعية توفير الامكانية للتنبؤ بالتهديدات المستقبلية والتحضير لمواجهتها باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.