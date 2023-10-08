الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب.. زيادة الطلب بدعم من انخفاض الأسعار

تاجر يبيع حليا ذهبية في محله بعمان - (أرشيفية)
تاجر يبيع حليا ذهبية في محله بعمان - (أرشيفية)
 شجع تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي مواطنين أردنيين على الشراء لغايات الزينة والاستثمار، بحسب تجار في السوق المحلية.
وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم الذيب: "إن الطلب على الذهب منذ الأسبوع الماضي جيد جدا".اضافة اعلان
وأشار الذيب، إلى أن تراجع الأسعار دفع المواطنين لشراء الذهب لغايات الزينة والادخار والاستثمار، جراء توقعاتهم بعودة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبين، أن سعر إغلاق الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، استقر عند مستوى 1832 دولارا للأونصة منخفضا من مستويات تخطت 1900 دولار قبل أيام، مشيرا إلى أن الذهب سجل 1810 دولارات للأونصة خلال الفترة الماضية.
وقال تاجر الذهب يزن دعنا: "الطلب منذ عشرة أيام مرتفع وهو يشهد انتعاشا حتى اليوم".
وأكد دعنا، أن مستويات الطلب على الذهب لغايات الزينة والادخار نشط جراء تراجع الأسعار بقيم ملحوظة.
وأضاف: "الأسعار التي يشهدها المعدن النفيس دفعت المواطنين إلى التوجه إلى الشراء منذ أن تراجعت الأسعار عند مستوى 37 دينارا للغرام عيار الـ21". واتفق تاجر الذهب أحمد كرم مع سابقية في الرأي حول قوة الطلب على المعدن النفيس، منذ أكثر من أسبوع.
وأكد كرم، أن الطلب على المعدن النفيس لغايات المناسبات الاجتماعية وللاستثمار والادخار. وأشار، إلى أن المواطن يراقب الأسواق ويتجه للشراء في حال تراجعت الأسعار ليقوم ببيعه عند ارتفاعها.
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21  للمواطنين نحو 37.6 دينار، وبلغ سعر الشراء من المواطنين 36.1 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 44.7 دينار وسعر الشراء نحو 42 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 33.7 دينار وسعر الشراء 30.7 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 306 دنانير، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 270 دينارا.
ويشار، إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات تراجعت عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ  تشرين الثاني(نوفمبر) 2022، ما أدى إلى ارتفاع الذهب قليلا قبل الإغلاق.
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