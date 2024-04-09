الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب قرب أعلى مستوياته وسط ترقب لبيانات أميركية

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ذهب في أحد الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفدرالي الأميركي وبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات جديدة.

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وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2345.09 دولار للأونصة بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2363.50 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.90 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ حزيران 2021 في وقت سابق من الجلسة.


وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 975.60 دولار، كما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1055.14 دولار.-(بترا)

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