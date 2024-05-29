الذهب يتراجع دوليا مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، وعوائد سندات الخزانة، قبيل بيانات التضخم المهمة التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2356.92 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2357.80 دولار.



وزاد الدولار 0.1 بالمئة، ما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قياسية خلال عدة أسابيع.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.99 دولار، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.06 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 978.47 دولار.



