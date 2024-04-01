الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب على نحو قياسي اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في شباط الماضي، ما عزز مراهنات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في حزيران المقبل.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 2255.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة لتصل إلى 2275.70 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% لتصل إلى 25.22 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 913.85 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة ليصل إلى 1018.22 دولار للأوقية.


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