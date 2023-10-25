الذهب يصعد وسط تراجع عوائد السندات الأميركية

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صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، لكن المكاسب تقلصت بعد ظهور علامات على فتور الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن قادت الولايات المتحدة وروسيا الدعوات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1973.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.03 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع في الجلستين السابقتين عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1983.30 دولار.كما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة غدا الخميس، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي يوم الجمعة، قبل قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.91 دولار للأوقية، كما استقر البلاتين عند 884.63 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1124.80 دولار.