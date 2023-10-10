الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يواصل الصعود عالميا مع تراجع الدولار

الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار
الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الدولار وعوائد السندات.اضافة اعلان
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 أيلول الماضي، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1876.90 دولار.
وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية منذ خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط" الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.
ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، الامر الذي يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.
وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأميركي أمس إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.
--(بترا)
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