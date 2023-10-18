الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الرخاء" تدين العدوان الغاشم على غزة وتدعو لدعم صمود القطاع

دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي
دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي
دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إلى دعم ومناصرة الأهل في غزة بالمال والتبرعات العينية، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وحثت جمعية الرخاء رجال الأعمال في بيان صحفي اليوم على تقديم الدعم لقطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية لمساندة جميع الجهود الرسمية إلى إغاثة الأهل في غزة.اضافة اعلان

واستنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية رسمي الملاح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشكل جريمة حرب يجب عدم السكوت عليها.

وأكد الملاح في البيان ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان والسماح بمرور المساعدات وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية والقطاع الصحي.

وقال إن استهداف المدنيين ومنع إيصال المساعدات يشكل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاحتلال يقود حرب إبادة على قطاع غزة.

ولفت الملاح في البيان إلى أن دعم ومناصرة أهل غزة ودعم صمودهم واجب ديني ووطني.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عدوانه بكل صلف وعنجهية على الأهل في الضفة الغربية والقدس وغزة، وأنه يجب ردع هذا الاحتلال وأن السكوت على هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء وتعطيل الحياة والتضييق على السكان في فلسطين.

وقال الملاح إن القطاع التجاري سيبقى على الدوام مناصرا وداعما لصمود الأهل في فلسطين.

ودعا في البيان جميع الشرفاء في العالم إلى استنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي على القطاع والتكاتف لوقف العدوان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-10-18 at 10.20.32 AM

تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

منذ4 ساعة
اجتماع طارئ لغرف الصناعة لدعم قطاع غزة

اجتماع طارئ لـ"غرف الصناعة" لدعم غزة

14 تشرين الأول 2023
إطلاق حملة "أغيثوا غزة" لدعم أهالي القطاع

إطلاق حملة "أغيثوا غزة" لدعم أهالي القطاع

12 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
صورة من مجرزة مستشفى المعمداني

نقابة أصحاب المكاتب العقارية تعلن الحداد لـ3 أيام في قطاعاتها

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-18 at 10.20.32 AM

تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

منذ4 ساعة
إضراب عام لمحلات الذهب والصاغة في الأردن الأربعاء

إضراب لمحلات الذهب في الأردن اليوم تضامنا مع غزة

منذ4 ساعة
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الروابدة: على مؤسسة الضمان ألا تتوقف عن التفكير بتطبيق التأمين الصحي

منذ22 ساعة
الانتهاء من استبدال وحدات الإنارة في محافظات اقليم الوسط

الانتهاء من استبدال وحدات الإنارة في محافظات اقليم الوسط

17 تشرين الأول 2023
إنتاج: تأجيل حدث "القرية العربية للشركات الناشئة" في عمان تضامنًا مع غزة

إنتاج: تأجيل حدث "القرية العربية للشركات الناشئة" في عمان تضامنًا مع غزة

17 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

خطوط الأردن الحمراء في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟

ماهر أبو طير |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
 