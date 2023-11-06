الرخاء لرجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون مع السفارة التركية

اضافة اعلان

التقى وفد من جمعية الرخاء لرجال الأعمال بالسفير التركي لدى المملكة في مقر السفارة في عمان، لتعزيز التعاون التجاري بين رجال الأعمال من البلدين.وبحث رئيس جمعية الرخاء رسمي الملاح مع السفير التركي Erdem Ozan تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية ومد جسور التواصل مع رجال الأعمال الأتراك ومشاركتهم في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية في الأردن.وتطرق الملاح إلى إمكانية توثيق التعاون ما بين المصانع الأردنية والتركيز وتبادل الخبرات والتجارب وبناء توأمة تجارية بينهم.وعرض الملاح إمكانية عقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال من الأردن وتركيا لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.و بين الملاح أن السفارة التركية ستقدم التسهيلات اللازمة لأعضاء جمعية الرخاء لرجال الأعمال فيما يتعلق بتصديق الوثائق والشهادات اللازمة للوكالات التجارية عن طريق الملحقية التجارية في السفارة التركية مباشرة، وتسهيل العمليات الإدارية ذات الصلة.وأعلن وفد الرخاء عن زيارة مرتقبة للسفير التركي لمقر جمعية الرخاء لتعزيز التعاون والتبادل التجاري.وحضر اللقاء الملحق التجاري في السفارة التركية بعمان mehmet Oral ومن جمعية الرخاء الرئيس السابق فهد طويلة وناجي عالية ومعاذ البغدادي والمدير التنفيذي للجمعية أيمن اللحام.وحقق التبادل التجاري بين البلدين نموا خلال عام 2022 بنسبة 27 بالمئة، وصولا الى حجم تبادل تجاري نحو مليار دولار تقريبا.يشار إلى أن جمعية الرخاء تأسست عام1997، وتضم 250 عضوا يمثلون مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.