الرواجبة يدعو لتدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات قبل سنة من التخرج

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دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إلى العمل على تدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات الجامعيين قبل سنة من التخرج.وقال المهندس الرواجبة في بيان اليوم السبت، أن تدريب الخريجين قبل تخرجهم بسنة سيسهم في الاسراع بتأهليهم لدخول سوق العمل وأكسابهم خبرات تمكنهم من الوصول السهل للوظائف وفرص التشغيل في سوق العمل محليا أو خارجيا.واضاف أن انخراط طلبة تخصص تكنولوجيا المعلومات بمختلف التخصصات بالجامعات الأردنية في التدريب لدى الشركات العاملة بالقطاع سيساعدهم على توفير دخل مالي للطالب وتخفيف العبء عن أسرته، بالاضافة لفرص تشغيل بعد التخرج مباشرة.وبين أن هذه الآلية يمكن تطبيقها من خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والذي يقدم الدعم لتدريب الخريجين لدى شركات القطاع الخاص.واشار إلى أن الشركات العاملة بالقطاع والتي يصل عددها لنحو الف شركة، على استعداد لتنفيذ هذه الآلية وتوفير التدريب المناسب للطلبة الخريجين والتمسك بهم للعمل ضمن كوادرها، مؤكدا ان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال توليد فرص العمل وتشغيل الشباب، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تغطية 50 بالمئة من المكافآت الشهرية للمستفيدين من البرنامج لمدة 12 شهرا.وأكد المهندس الرواجبة ضرورة التركيز على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية والتي باتت متطلبًا أساسيًا والمساهمة بتحسين قطاع التعليم والتدريب.