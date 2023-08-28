الإثنين 28 آب 2023
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الرواد: التعدين من القطاعات الواعدة في الأردن

الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد،
الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد،
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، أن قطاع التعدين جاء ضمن القطاعات الواعدة التي ركزت عليها غالبية الاستراتيجيات الوطنية ومنها رؤية التحديث الإقتصادي،  وصنفته ضمن الصناعات عالية القيمة ليصبح الأردن لاعبا رئيسا ومميزا في الصناعات التعدينية اقليميا وعالميا .اضافة اعلان
وقال المهندس الرواد في مداخلة مع اذاعة الجامعة الأردنية ضمن برنامج "ضمة ورد"، إن الفوسفات والبوتاس الخام يعدان أحد أهم الموارد الطبيعية ذات الوفرة العالية في المملكة، إذ يصل اجمالي الانتاج ما يقارب 2.4 مليار دينار بقيمة مضافة تصل الى حوالي 70 % من اجمالي الانتاج في قطاع التعدين، مبينا أن قطاع التعدين يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة تصل الى  23.3 % أي ما يعادل تقريبا ربع الصادرات الوطنية، فيما يبلغ اجمالي الاستثمار في القطاع  2.23 مليار دينار موزع على 97 منشأة ومصنع تعمل فيه . 
وأضاف الرواد ان شركة مناجم الفوسفات الأردنية حققت خلال العام الماضي اداء غير مسبوق من خلال انتاج 11.2 مليون طن من الفوسفات الخام، صدر منها للأسواق الخارجية ما يقارب 5 5%، فيما تم استهلاك نحو 45 % من قبل الشركات التابعة والحليفة، لافتا الى أن الاستثمار في قطاع التعدين يعد من اكثر الاستثمارات جدوى  وقيمة مضافة.
وأكد أن الشركة ابرمت  مع احدى الشركات التركية الكبرى اتفاقية لانشاء مصنع لحامض الفوسفريك لإنتاج 300 الف طن سنويا، بحيث يوفر الاستثمار حوالي 700 فرصة عمل لأبناء الوطن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للأردنيين. 
وكشف المهندس الرواد عن استثمار جديد  في فلوريد الالمونيوم من المتوقع أن يبدأ الانتاج من هذه المادة بنهاية العام المقبل 2024،  وانشاء مصنع لتعويم الفوسفات بقدرة تصل الى 2 مليون طن خلال النصف الاول منه، ما يسهم في الحد من البطالة ويمكن الشباب الأردني من الوصول الى وظائف مجدية وحقيقية في المملكة. 
وبين أن الشركة تتطلع الى الاستثمار في إنتاج مادة الفسفور الابيض، غير أن العقبة الرئيسة في هذا الاستثمار هو ارتفاع كلف الطاقة، اذا ما زال هذا الارتفاع يحد من اقبال المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، ما يدعو الى اعادة النظر في اسعار وكلف الطاقة لزيادة تنافسية القطاع وقدرته على جلب المزيد من المستثمرين .
ولفت المهندس الرواد الى ان خام الفوسفات يحتوي على العديد من المعادن وأهمها اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم والتنغستون، وهي معادن مهمة جدا ستعمل على زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ومنتجات شركة مناجم الفوسفات الاردنية .
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