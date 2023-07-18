الثلاثاء 18 تموز 2023
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الرواشدة: "الكهرباء الوطنية" تطرح عطاء إنشاء مركز مراقبة وتحكم جديد

5.4 مليار دينار خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة
شركة الكهرباء الوطنية
طرحت شركة الكهرباء الوطنية عطاء إنشاء مركز مراقبة وتحكم جديد بهدف  تعزيز إدارة النظام الكهربائي وتعزيز الكفاءة في التشغيل والصيانة، في إطار جهود الشركة لتطوير البنية التحتية الكهربائية وتحسين خدماتها للمستهلكين. اضافة اعلان
وقال مدير عام الشركة المهندس امجد الرواشدة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان المركز الجديد يأتي لتوفير أحدث البرامج والتقنيات في مجال انظمة المراقبة والتحكم والاتصالات لمواكبة التطور الكبير على النظام الكهربائي الأردني والتوسع الحاصل في محطات التحويل وشبكات النقل. 
 وعن مواصفات المركز الجديد قال، ان المركز يواكب التقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة الأداء وتسهل عمل الشركاء وتستوعب التكنولوجيا الذكية وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقة.
ووصف الرواشدة المركز بانه خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة والاستقرار للنظام الكهربائي الأردني ويمهد للدور الإقليمي للمملكة في مجال تبادل الطاقة الكهربائية من خلال خطوط الربط مع الدول المجاورة. 
 وأشار المهندس الرواشدة الى ان شركة الكهرباء الوطنية اعدت وثائق العطاءات للمشروع من اعمال مدنية، اتصالات وانظمة تحكم متوقعا الاحالة على المقاولين نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بمركز المراقبة والتحكم الحالي التابع للشركة والمقام جنوب عمان قال الرواشدة، سيتم  إعادة تأهيل مبنى المركز ليصبح مركز تحكم رديف للتعامل مع حالات الطوارئ وتداعيات الكوارث الطبيعية.
 واكد اهمية المشروع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة متوقعا الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025.
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