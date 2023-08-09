الأربعاء 09 آب 2023
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الرواشدة: بناء ونقل خطوط الضغط العالي تمليه حاجة النظام الكهربائي

مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة
قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان تعديل مسارات خطوط الضغط العالي في منطقة ياجوز شمال عمان مرده حاجة النظام الكهربائي الأردني المنصوص عليها في القانون والتي تتيح لشركة الكهرباء الوطنية مد خطوط الضغط العالي أينما احتاجها النظام الكهربائي، مؤكدا ان القانون أيضا نص على تعويض أي مواطن يلحقه ضرر من هذه الخطوط بسبب مرورها بارضه.اضافة اعلان
وأضاف معقبا على نقل خط الضغط العالي ان المشرع اناط بالشركة حق الحفاظ على ديمومة النظام الكهربائي بمد خطوط النقل أينما تقتضي الحاجة لايصال التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بنقل خطوط الضغط العالي الى المنطقة الجديدة قال المهندس الرواشدة ان الخط يمر بمنطقة تعود للقوات المسلحة وتعارض مروره مع مبنى القيادة العامة الجديد ومواقع ميادين رماية ومهبط طائرات ومنشآت أخرى تعود للقوات المسلحة الامر الذي أعاق العمل وتنفيذ المهام ما استدعى التنسيق بتغيير المسار الذي يتم عبر (الساتلايت والكشف الميداني) ووفق اليات تأخذ بالاعتبار الكلف الاقتصادية وتعتمد اقصر المسارات واقلها كلفة وكذلك الأقل ضررا على المواطنين.
وعن المسار الجديد الممتد لنحو 5ر3 كيلومتر قال المهندس الرواشدة ان نحو 70 بالمئة من المسار يمر باراضي الدولة نافيا ان يكون هناك ضرر مباشر على المواطنين خاصة وان مسار الخط يبعد في اقرب نقطة عن أراضي المواطنين وهي أيضا غير مأهولة يبعد الخط مسافة 25 مترا وفي مناطق أخرى 70 مترا واكثر.
واكد ان المسار الجديد بعيد ان أي سكن مواطن وان الشركة التزمت بمسافات الأمان وهي معيار عالمي لا يمكن التلاعب بها، لافتا الى ان مستوى الضجيج دون الحدود المسموح بها وان الشركة تستخدم مواد ذات جودة عالية.
وقال ان الشركة تأخذ كافة الابعاد التي تحقق مصلحة النظام الكهربائي والمواطن على حد سواء وتختار الأنسب الذي لا يجحف بحق أي من الطرفين مؤكدا انه لا خطر على المنازل من هذه الخطوط ما لم يتم العبث بها ورمي الاسلاك على خطوط الضغط العالي.
وأضاف ان التوسع العمراني يتبعه خطوط ضغط عالي محذرا من العبث واثاره الخطيرة في مثل هذه الحالات.
وأشار المهندس الرواشدة الى توافرية النظام الكهربائي الأردني الذي يصل الى نحو 9ر99 بالمئة من السكان معربا عن اعتزازه بمستوى أداء النظام الكهربائي وجودته.
وناشد بعدم العبث بالمنظومة الكهربائية لانها تلحق الضرر بالنظام الكهربائي وبالعابثين وتقطع الكهرباء عن المواطنين.




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